Noelia luce al máximo sus atributos con medias de red y diminuto body de encaje

Todo lo que la cantante Noelia hace, dice o se pone, se convierte en noticia. Su forma de vestir y sus encantos nunca dejan indiferente a nadie. La boricua sabe perfectamente cómo resaltar sus trabajados y curvilíneos atributos.

Hace unos días, la intérprete de éxitos como ‘Candela’ y Clávale tu amor’, recurrió a su cuenta de Instagram para subir un video donde promociona su contenido exclusivo de OnlyFans, vestida con unas ajustadas medias de red y un diminuto body de encaje y corte alto con el que lució al máximo sus bien formadas piernas y caderas.

“Utiliza la liga que está en mi perfil o ve directamente a mi página oficial”, es el texto que aparece al pie del clip que consiguió miles de reproducciones.

Por si no fuera suficiente derroche de atrevimiento, Noelia también aprovechó para deleitar la pupila de sus más de 3 millones de fieles admiradores a través de otro video en el que aparece caminando y contoneando su anatomía bordo de un yate, usando un ajustado enterizo estampado de tela semitransparente que deja a la vista su ropa interior color negra. View this post on Instagram A post shared by Noelia (@noeliaofficial)

Sigue leyendo: