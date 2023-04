¿Por el puesto de Diego Cocca? Antonio Mohamed revela que desea dirigir a la Selección Mexicana

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Antonio ‘Turco’ Mohamed, sorprendió a toda la afición de México al revelar sus fuertes deseos de poder dirigir a la Selección Mexicana en algún momento de su carrera; esto luego de que su nombre surgiera como uno de los firmes candidatos para hacerse con el banquillo tras la salida de Gerardo ‘Tata’ Martino.

En una reciente entrevista ofrecida a Diario Récord el estratega detalló que estuvo en la mira de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para dirigir al Tri. Sin embargo, tuvo que ser descartado debido a que en ese momento no se encontraba dentro de la Liga MX y no conocía de primera mano la actualidad de la competencia.

Ante este hecho el estratega terminó quedando fuera de cualquier opción a pesar de su amplio conocimiento y la FMF terminó eligiendo a Diego Cocca como el nuevo seleccionador nacional de los aztecas.

“Es un sueño que tengo, capaz que algún día me toca, capaz que no. No estoy obsesionado para nada, pero capaz que me toca un día dirigir la Selección Mexicana”, expresó el estratega.

A pesar de mostrar su amor por la Selección Mexicana y la idea de dirigir a este equipo lleno de figuras, el ‘Turco’ Mohamed enfatizó que actualmente es el entrenador de los Pumas de la UNAM y su único objetivo es apoyar a la institución en su desarrollo deportivo y especialmente en la posibilidad de alcanzar la Liguilla del torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

“Hoy es mi club, estoy enamorado del equipo, así que, espero poder entregarles toda mi experiencia, mi poca o mucha sabiduría (está) al servicio del club”, agregó.

Actualmente los Pumas de la UNAM se encuentran a las puertas del repechaje del torneo Clausura gracias a las dos victorias que han sumado desde la llegada de Mohamed a sus filas.

