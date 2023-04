Rusia mantendrá en prisión al periodista estadounidense Evan Gershkovich

Este martes El Tribunal Urbano de Moscú no otorgó una apelación a la defensa de to del corresponsal de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, quien se encuentran en prisión preventiva los próximos dos meses por las acusaciones de espionaje que el Kremlin hizo contra el estadounidense.

La defensa de Gershkovich solicitó a la justicia de Rusia cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario. Incluso la empresa la empresa Dow Jones ofreció pagar una fianza de unos $612,000 dólares o 50,000,000 de rublos para realizar esa solicitud, aunque el tribunal desestimó la oferta.

El lunes pasado la embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynn Tracy, logró sostener un encuentro con Evan Gershkovich, afirmando que el reportero se siente bien y se mantiene fuerte, pese a la detención que ha sido catalogada como injusta por la Casa Blanca. “Hoy visité a Evan Gershkovich en la prisión de Lefórtovo, es la primera vez que nos dan acceso a él desde su detención ilegal hace más de dos semanas”, señaló Tracy en Twitter.

Las autoridades rusas han reiterado en un par de ocasiones que Gershkovich fue atrapado “in fraganti” por el Servicio Federal de Seguridad, una postura que el Kremlin y sus representantes han mencionado desde el inicio del caso. Ante esto, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, afirmó que todavía la opción de realizar un intercambio de prisioneros con Estados Unidos no está en el panorama. “Se podrá estudiar después de que un tribunal diga la sentencia de Gershkovich”, afirmó.

Ante las recientes declaraciones de la embajadora estadounidense, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, advirtió este lunes “los diplomáticos que creen división en la sociedad rusa serán expulsados“. Además, la Cancillería de Rusia citó a la embajadora Tracy junto con las embajadoras de Canadá y el Reino Unido por “injerencia” en los asuntos internos de Moscú.

Con información de EFE

