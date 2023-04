VIDEO: Colapsa estacionamiento en Manhattan dejando a varias personas atrapadas

Un estacionamiento en un edificio de la zona financiera del Bajo Manhattan colpasó este martes; se reportan varias personas atrapadas.

En un video distribuido en Twitter se escuchan los gritos de una mujer que pide “salir”.

Los primeros reportes del Departamento de Policía (NYPD) indican que al menos tres personas están heridas, incluido un menor de edad.

La cifra de afectados podría aumentar, pero no se han reportado pérdidas humanas.

El alcalde Eric Adams se dirige al punto del desastre.

Garage collapse in the Financial District in downtown NYC. 🙏 Praying that the garage workers made it out. pic.twitter.com/5CyBa1VcfB— Erasmo Guerra (@erasmoguerra) April 18, 2023

Otro video compartido en Twitter muestra imágenes del interior del estacionamiento, cuando se escucha una explosión y se puede ver parte del colapso. EXCLUSIVE: Footage from a vehicle inside in parking lot the explosion and collapse reported in Manhattan parking garage at Ann St and William St. Multiple people trapped, according to 911 calls. pic.twitter.com/wHCQl9tPSB— Yid Info (@YidInfoOfficial) April 18, 2023

Historia en proceso…