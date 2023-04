Bad Bunny disfruta del regional mexicano: “No sólo existe el reggaetón…”

Tras su reciente incursión en la música regional mexicana con “Un X100TO”, tema que interpreta en colaboración con Grupo Frontera, Bad Bunny admite que podría realizar más canciones de este género.

En entrevista para Apple Music, el intérprete de “Titi Me Preguntó” señaló que este tipo de música le ha enseñado a apreciar la cultura latina de manera diferente, pues las letras tienen mucho más sentimiento y no sólo se enfocan en relaciones amorosas.

“Me parece hermoso lo que está pasando con la música regional mexicana. A mí me encanta porque te da otra perspectiva. No sólo existe el reggaetón, también hay otros géneros de música latina como lo es el regional mexicano muy bonitos y muy salvajes. Entonces, para la nueva generación esta música es muy auténtica”, dijo Bad Bunny.

Sobre el grupo con el que realizó la colaboración que ya cuenta con casi diez millones de visualizaciones en YouTube, el cantante aseguró que le gusta mucho la idea de poder trabajar con jóvenes que aman lo que hacen y le ponen sentimiento a su música.

“No me dejaban oír reggaetón de niño”

Aunque actualmente es considerado como uno de los más grandes exponentes del género urbano, Bad Bunny recuerda que cuando era pequeño sus papás le tenían prohibido escuchar este tipo de música.

En entrevista con Billboard, el cantante señaló que, debido a que las letras de los temas que escuchaba eran muy fuertes, solamente podía escuchar a Tego Calderón, de quien se hizo fanático rápidamente y que admira hasta el día de hoy.

Tego Calderón es el primer artista al que admiré cuando tenía como 5 o 6 años, era al único que podía escuchar en mi infancia. No me dejaban oír reggaetón de niño porque mis papás decían que las canciones eran muy fuertes”, dijo Bad Bunny.

Para finalizar, el intérprete de “Titi Me Preguntó” aseguró que si en un futuro sus hijos quisieran escuchar este género él estaría al pendiente sin prohibírselos, pues dice que si tienen claros sus valores la música no tiene por qué influir.

