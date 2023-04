Danna Paola lista para cantar en los Latin AMAs 2023 se confiesa en exclusiva: “Ahora sí me provoca mi música”

“Ahora sí me provoca mi música”… Así de segura y sincera Danna Paola habla en exclusiva con nosotros a horas de presentar por única vez, ‘XT4S1S’ en un escenario de los Estados Unidos, en este caso en los Latin American Music Awards 2023.

Su presente, su futuro, nos confirma que pronto anunciará gira en USA, y confiesa que aunque de algún modo se unió al club de Shakira, Karol G y Backy G con su tema ‘Un Trago’, en realidad fue la pionera ya que la lleva cantando en sus conciertos hace un año. A continuación…

Danna Paola. Foto: Felipe Cuevas/TelevisaUnivision

-Vas a estar en los Latín American Music Awards, unos premios súper importante, y además donde vas a cantar por primera y última vez en un escenario de Estados Unidos, ‘XT4S1S’…

Danna Paola: Estoy súper emocionada, para mí es una oportunidad súper grande, y agradecidísima con los Latin American Music Awards, traer ‘XT4S1S’ de este performance tan importante para mí, una canción que está marcando el inicio de una nueva era en mi música, y que también le ha dado la vuelta a todo lo que es Danna Paola como artista, y ahora a México con el ‘XT4S1S’ Tour, que la palabra en sí es lo que a mí me genera estar arriba del escenario, lo que a mí me genera ver al público en cada lugar, lo que me genera esta canción, lo que me generó producirla y componerla.

Presentarla en estos premios me hace sentir súper orgullosa, sobre todo porque es un proyecto y una canción que nació en la sala de casa, con mi novio, con Alex Hoyer, y es una canción nuestra, sin nadie más, entonces es como muy cool ver hasta dónde ha llegado, y ahora en estos premios tan importantes, y que la gente se contagie de esta locura que es ‘XT4S1S’, me hace sentir feliz y orgullosa.

-Recién hablabas de evolución y se ve, sacaste todo lo que tenías adentro en ‘K.O.’, curaste heridas, y ahora viene esta mujer ‘XT4S1S’ y esta mujer ‘Un Trago’, muy empoderada.

Danna Paola: Totalmente, yo creo que la evolución es básica para mí, yo estoy en un proceso de evolución la mayoría del tiempo, y creo que todos los seres humanos… No eres la misma persona ni siquiera cada semana, cada 15 días, te vas transformando… Soy muy creyente de eso, y de cómo he apostado por mí, he trabajado mucho también en mi confianza arriba del escenario, en dejarme de preocupar por lo que dicen o no de mí, como presentar ahora una etapa artística mucho más cruda, más real.

De lo que es el pop pues llevar estas experiencias y esta era, que está llena de ‘XT4S1S’, que ahora sí me provoca mi música, y que sí me provoca ahora presentar esta nueva Danna como tal, el 360 que es todo el proyecto, me hace empoderarme mucho y creo que es una etapa súper poderosa, y poder también compartir que dentro de la oscuridad que viví en los últimos 2 años de mi vida, uno también puede brillar y ahí es donde también encontré mucha luz, y encontré este álbum nuevo que viene, que es oscuro y que es desgarrador pero al mismo tiempo me emociona muchísimo, y me empodera… Creo, y espero que a todos les empodere también.

-Además hay una evolución tuya profesional porque en este produces, diriges, estas en absolutamente todo.

Danna Paola: Creo que empiezas a dejar de tener miedo, es trabajar mucho en la seguridad, aunque llevo tantos años en esto, que a veces pienso y me siento como la veterana no, de que todo el mundo me ve, ya llevas 20 años trabajando, pero realmente me siento muy nueva en esto de la industria de la música, sigo aprendiendo un montón, aunque llevo desde los 4 años, 2 álbumes de estudio, y con este que es el tercero que viene, estoy apostando realmente por mi visión, que viene desde aquí, creo que producir, dirigir, trabajar, obviamente con un equipo que apoya esas locuras y que cree en el proyecto, es como muy mío no.

Ahora sí que nadie me está diciendo qué hacer, sino que lo estoy haciendo yo, desde el corazón, de lo que mi cabeza crea, estoy loca, la verdad, creativamente y me emociona mucho compartir eso y que van a ver a una Danna distinta, van a ver una Danna madura también, que ha llegado este momento, y mis 27 han sido muy, muy intensos, creo que me gusta compartirlo en toda la parte creativa, así que me encanta, me empodera mucho poder dirigir mi proyecto.

-¿Cómo te sientes hoy? ¿Quién es Danna hoy?

Danna Paola: Esta pregunta es rara porque a veces uno se tiene días buenos, días malos, donde no sabes quién eres y eso me pasó en los últimos 2 años, en los que decía: “¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy?” … Creo que hoy soy una mujer bastante determinada, sobre lo que quiere, más de lo que no quiero, de lo que permito, poniendo mis límites también… Creo que me he dedicado toda mi vida más a mi trabajo, que a mi vida personal, entonces también encontré a una Danna con un balance en la vida… Mi vida personal, obviamente en mi casa, a mi pareja, mis amigos, mi tiempo para mí, y también poderlo compaginar con el trabajo, y disfrutar mi trabajo y que no se vuelva una obligación, que a veces, es ese balance, en el que tuve un gran choque.

Es una Danna feliz, empoderada, madura, por supuesto, creo que también existe una Danna insegura todavía, porque creo que la inseguridad y el miedo a las cosas es lo que te hace arriesgarte, no quedarte ahí sino tomar ese miedo y arriesgarte ,y esa inseguridad para decir: “Voy a ir por eso”, y estoy rompiendo muchos miedos, entonces estoy yendo a por romper y vencer mi miedo, le vencí el miedo a las arañas también, que una de las cosas que tenía fobia, son tonterías pero, uno dice no, a ver piensa diferente, cambian las cosas, y los pensamientos son hábitos, entonces creo que es una persona que está rompiendo con malos hábitos.

Danna Paola. Foto: Mezcalent

-Acabas de estrenar ‘Un Trago’, es un tema en el que eres pionera en este movimiento de mujeres con mensajes fuertes como Shakira y Karol G, pues lo vienes cantando desde hace tiempo en tus conciertos.

Danna Paola: Es muy chistoso ‘Un Trago’ fue un experimento, cuando hice esta canción junto con Elena Rose, que es una gran amiga que quiero mucho, no la pensé como un track para el álbum… En realidad, fue muy loco, la metimos al show porque empezó como este rollo más electro pop, y empezamos a como probar a ver en donde entraba, y la gente la amó.

Es una canción para mis fans, y creo que la letra me interesa mucho porque yo dejé muchas malas amistades y amistades tóxicas en mi vida, y me inspiré mucho más en eso, que creo que ‘Un Trago’ hoy más que cantarle al desamor, yo sé la canto a ex amistades y a ex personas muy tóxicas que tenía yo en mi vida, en donde digo: “No te creas tan importante, no necesito odiarte” … Y creo que a veces necesitamos también llegar ahí, y tener estas canciones que empoderen, y también obviamente muchos ex, que mucha gente me dice, que ganas de dedicar esta canción a tal o mandarle tal indirecta, y ha sido una locura. La verdad cero me lo esperaba, el lanzamiento ha sido brutal, y me encanta que la amen tanto está canción. Me encanta poder también formar parte de este momento, en la que también te empoderas para decir algunas puyitas, algunas cositas a esa persona para que cuando le llegue, a quien le quede el saco que se lo ponga.

-Gira en México, ¿cuándo en Estados Unidos?

Danna Paola: Ya, en un par de meses estamos por anunciar las fechas, estoy muy emocionada, es mi primera gira también en Estados Unidos, creo que nunca había sentido esto, es como mariposas en mi estómago decir: “Wow, ahora sí voy a tocar en tal lugar y en tal lugar”, y espero venir a Las Vegas, obviamente, y poder construir ahora esta parte en mi carrera que también es nuevo para mí, me encanta que me sorprenda la vida, me encanta también ir encontrando un público acá que creo que es importantísimo trabajar pero estoy muy ilusionada, me muero por contarle las fechas, y ya poder llevar XT4S1S Tour en su versión USA a todos, y que emoción, me da mucha ilusión, y espero que lo disfruten mucho tanto como nosotros lo estamos preparando ahora.

