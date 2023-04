Eric Adams critica a Biden por “haber fallado” en otorgar permisos de trabajo para miles de inmigrantes en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, acusó al Gobierno federal de “haber fallado” a la ciudad y presiona al presidente Joe Biden para que otorgue permisos de trabajo a miles de nuevos inmigrantes que han llegado a la Gran Manzana.

“El gobierno nacional le ha dado la espalda a la ciudad de Nueva York”, dijo Adams. “Esto es parte del regazo del presidente de Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos puede darnos la capacidad de permitir que la gente trabaje”.

Adams ofreció una conferencia de prensa en el Ayuntamiento donde afirmó que ha pedido ayuda federal, pero sobre todo apoyo para permitir laborar a los inmigrantes.

Al menos 34,000 inmigrantes de recién arribo a Nueva York reciben ayuda en vivienda y alimentación, pero Adams afirma que los no ciudadanos quieren trabajar.

“No quieren nuestro refugio gratuito. No quieren comida gratis. No quieren ropa gratis. Están preguntando: ‘¿Podemos trabajar?’”, afirmó Adams.

Agregó que en este momento no se debería culpar a los republicanos en el Congreso por no avanzar en una reforma migratoria integral, porque la Administración Biden ha “fallado” al no aplicar ciertos procesos administrativos.

“No podemos señalar el fracaso de los republicanos en la entrega de una reforma migratoria real, porque hay cosas reales que podemos hacer. Esto está en el regazo del presidente”.

No es la primera vez que Adams se lanza contra el Gobierno federal, al que ha pedido más ayuda financiera y permitir a los inmigrantes trabajar.

El alcalde demócrata dijo que una forma en que se podría ayudar es que haya mayor personal en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para reducir los tiempos de espera en las autorizaciones de empleo.

No queda claro bajo qué figura se permitiría trabajar a estos inmigrantes, pero el alcalde Adams busca una respuesta a nivel federal.

Los inmigrantes comenzaron a ser enviados desde Texas y Arizona en camiones, luego de las críticas de gobernadores republicanos, principalmente de Greg Abbott, de Texas, sobre la situación en la frontera y la presión que el arribo de extranjeros provoca en las comunidades locales.

