La reacción de Adele cuando en un bar comenzó a sonar un tema de Katy Perry

Adele volvió a causar sensación en las redes sociales, esta vez no por una de sus poderosas baladas, sino por la canción de otra reconocida colega. La intérprete de “Rolling in the deep”, fue vista en un bar de Miami mientras se divertía y cantaba a todo pulmón uno de los temas de nada más y nada menos que de Katy Perry. Los videos no tardaron en viralizarse y causaron una verdadera revolución entre los fanáticos.

Antes de continuar con su residencia en Las Vegas en el hotel Caesars Palace, la artista disfrutó con amigos, y enloqueció a todos al interpretar a todo pulmón una de las canciones más conocidas de su colega Katy Perry, en un bar de Miami, Florida.

Los presentes la grabaron mientras cantaba el hit “Teenage Dream”, lanzado en 2010. Vestida con un conjunto de pantalón y camisa en color marrón claro con un bordado de piedras y el cabello rubio suelto, entonó la letra con pasión, e incluso se preparó específicamente para el estribillo como una verdadera fanática.

Sus acciones no pasaron inadvertidas para sus seguidores, que la grabaron y compartieron las imágenes en TikTok. Asimismo, los videos demostraron que la compositora no solo disfrutó del hit de Perry, sino que también interpretó “Titanium”, la colaboración de 2011 entre David Guetta y Sia.

Si bien estuvo en un ambiente distendido y relajado, a la hora de cantarla no dejó la técnica vocal de lado e incluso incitó a los presentes a cantar con ella. Además, bailó con sus amigos y dejó en claro que pasó una gran noche.

