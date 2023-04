Agenda de eventos: fin de semana de diversión

“Quarter Rican” a ritmo de hip hop

Un nuevo musical de hip hop que habla sobre los entresijos de la nueva crianza, la herencia mixta y lo que hace o deshace la identidad latina de su hijo es la base de la obra “Quarter Rican”, que se estará presentando del 20 de abril al 7 de mayo en The Puerto Rican Traveling Theater (304 W 47th St) Escrito por el actor, artista de doblaje, intérprete de burlesque y miembro del conjunto Pregones/PRTT Gabriel Diego Hernández, e incubado a través del programa Step Up Artist Residency de la compañía, la pieza teatral narra la historia de Danny, de 30 y tantos años, quien visita un parque infantil local con un bebé súper lindo a cuestas, y se involucra en bromas hilarantes y filosofa en el banco del parque con otro padre. La conversación está salpicada con los superlativos y alter egos musicales de Daniel, MC Plátano y el Beatboxer. Entradas e información:https://pregonesprtt.org/

Cortesía

Homenaje a Tito Matos en el Clemente

La casa de la plena TITO MATOS y The Clemente presentan la exhibición “TITO MATOS: Una vida plena”, una muestra del quehacer del fallecido plenero Héctor “Tito” Matos. La apertura, el viernes, 21 de abril a las 6:00pm en el Centro Cultural Clemente Soto Vélez en la ciudad de Nueva York, contará con la participación de los pleneros de La casa de la Plena TITO MATOS: Emanuel Santana, Joksan Ramos y Moncho Rey. La instalación, conceptualizada por el artista José Luis Gutiérrez, es una mirada celebratoria a la vida de Matos. El trabajo fue parte del duelo colectivo de la gente de La Goyco, espacio cultural que Matos ayudó a fundar en Santurce, Puerto Rico. Ese mismo día a la medianoche finaliza la subasta a beneficio del 30 aniversario del Clemente.. La muestra permanecerá en exhibición hasta junio, en la Galleria Abrazo Interno, 2do piso,Centro Cultural y Educativo El Clemente (107 Suffolk Street). Más información: https://www.theclementecenter.org/calendar/opening-reception-la-vida-plena

El fallecido plenero Tito Matos./Cortesía

Paw Patrol en el Madison

¡PAW Patrol en vivo! “Heroes Unite” se presenta en The Theatre at MSG por tiempo limitado este fin de semana: sábado 22 y domingo 23 de abril a las 10:30 a. m., 2:00 p. m. y 5:30 p. m. en ambas fechas. Esta nueva producción es un espectáculo interactivo en vivo, donde los miembros de la audiencia se convierten en héroes desatados: ayudan a los cachorros a resolver acertijos como miembros honorarios de la manada mientras navegan por el mundo para regresar a Adventure Bay en el último momento. Con impresionantes efectos visuales y una partitura musical vibrante que hará que los invitados bailen en sus asientos y canten, este espectáculo está repleto de acción y diversión para toda la familia. Los boletos limitados están disponibles en www.msg.com/pawpatrol.

Cortesía MSG Entertainment

Brooklyn Ballet presenta “¡Rejoice! The Village Dances”

Brooklyn Ballet, que está celebrando 20 años de danza interdisciplinaria, presenta “¡Rejoice! The Village Dances”, una velada que une el ballet y la danza callejera con obras del pasado y del presente. Desde un trabajo colaborativo de estreno mundial de la fundadora y directora de Brooklyn Ballet, Lynn Parkerson, hasta la nueva puesta en escena de “Fandango” de Antony Tudor (1963) y el trabajo de la compañía de 2013, “Spiders, Cooks, and Mood Swings”, esta temporada de aniversario explora la representación de la comunidad en la danza clásica y contemporánea y las formas en que Brooklyn Ballet continúa redefiniendo y revitalizando este medio narrativo. Toda la música se interpreta en vivo. Del 20 al 23 de abril, en The Mark O’Donnell Theatre ( 160 Schermerhorn Street, Brooklyn). Más información: https://www.brooklynballet.org/performances

Irondale Ensemble Project estrena “American Century”

Irondale Ensemble Project estrena “American Century”

Irondale Ensemble Project, que está celebrando cuarenta años de teatro, presenta el estreno mundial de una obra original, “American Century: Part 1”, del 21 de abril al 21 de mayo. En este musical no lineal, canciones originales, música, y una variedad de estilos de actuación examinan el arte y la cultura durante el surgimiento de los Estados Unidos como potencia mundial; a caballo entre los eventos y los impactos de la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y sus resultados sociales y políticos, el movimiento por los derechos civiles, el macartismo y la progresión del liberalismo durante el siglo XX. Usando siete grandes obras estadounidenses clave como material de origen, el trabajo inmersivo examina cómo ambos eventos mundiales cambiaron el teatro, pero cómo el teatro cambió la forma en que el público experimentaba y veía el mundo. Esta producción es de naturaleza inmersiva, se mueve por todo el espacio de 2 pisos y ofrece 20 presentaciones públicas. Gratis. Funciones a las 7:30 p.m. en The Space at Irondale, ubicado en 85 South Oxford Street en Brooklyn. Más información:https://www.irondale.org.

Cortesía

Maná trae su gira a Nueva York

Maná se encuentra recorriendo el país con su gira titulada “México Lindo y Querido 2023 Tour”, con la que visitará cerca de 20 ciudades. Y este sábado 22 de abril es el turno de los neoyorquinos, quienes podrán disfrutar de los innumerables éxitos de una de las agrupaciones musicales latinoamericanas más reconocidas a nivel mundial. Con esta gira la banda mexicana, fundada en 1986 y que actualmente integran Fernando Olivera, Juan Calleros, Álex González y Sergio Vallín, celebra 41 años de carrera musical, durante los que se han convertido en leyenda con hits que han traspasado generaciones, como “Clavado en un Bar”, “Oye mi amor”, “Mariposa Traicionera” y “Rayando el sol”, por nombrar solo algunos. En la UBS Arena, Elmont, NY. Entradas en: ticketmaster.com.

/Reforma

Puertas abiertas en el MoMA PS1

Este sábado 22 de abril, el MoMA PS1 (22-25 Jackson Ave, Long Island City)organizará una jornada de Open House para celebrar dos nuevas exposiciones con entrada gratuita, charlas de artistas y música durante todo el día. El evento marca el primer fin de semana de la exhibición “Daniel Lind-Ramos: El Viejo Griot — Una historia de todos nosotros” (foto), con esculturas monumentales que exploran las tradiciones e historias de las comunidades afrodescendientes en Puerto Rico, y “Iiu Susiraja: Un estilo llamado pez muerto”, una exposición de fotografías y vídeos del artista finlandés.

Como parte del programa, habrá una charla con los artistas y los curadores; también contará con la música de Payola Isabel, DJ y cofundadora de Radiored, y un happy hour durante todo el día en el restaurante Mina’s. De 12:00 a 8:00 pm. Gratis. Más información: https://www.momaps1.org/events/263-open-house

El artista puertorriqueño Daniel Lind-Ramos./Cortesía

El restaurante Mollusca celebra su primer aniversario

Para la celebración de su primer aniversario, el restaurante Mollusca tendrá un fin de semana lleno de actividades especiales, comenzando el viernes con el DJ Andre Watson, quien tocará los mejores ritmos para la ocasión; el sábado durante el brunch, de 11 am a 4 pm, los visitantes podrán experimentar un festín melódico y étnico para sus oídos, cortesía del talentoso Lohrasp Kansara, y a partir de las 8:00 pm. habrá una cena especial con el DJ Mike Sation. El domingo las festividades continuarán con el brunch Disco de Mollusca de 11 am a 4 pm, con los ritmos funky de Chris Bachman. Y si eso no es suficiente, a las 6:30 pm habrá música en vivo de la talentosa Sophia Morel y su banda. El restaurante está ubicado en el 1 LITTLE WEST 12TH, NY 10014. Para reservar, visite: https://molluscanyc.com/

El lugar se especializa en mejillones./Cortesía

“The Doo Wop Project” en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) estará presentando este domingo 23 el show “The Doo Wop Project”, protagonizado por cinco estrellas de Broadway de grandes éxitos como Jersey Boys y Motown: The Musical. Este nuevo espectáculo incluye interpretaciones frescas de éxitos clásicos de Doo Wop, así como versiones “doo-wopified” de éxitos contemporáneos. Los miembros de The Doo Wop Project son Dominic Nolfi, Charl Brown, Dwayne Cooper, Russel Fischer, John Michael Dias y el director musical Santino Paladino. En sus espectáculos, el Proyecto Doo Wop lleva al público a un viaje con melodías fundamentales de Crests, Belmonts y Flamingos a través del arte vocal de Smokey Robinson, The Temptations y The Four Seasons hasta éxitos modernos de Michael Jackson, Jason Mraz, Maroon 5 y Sam Smith. A las 8:00 pm. Entradas: https://www.lehmancenter.org/events/doo-wop

Cortesía

Cine en el United Palace con Lin Manuel Miranda

La serie “Cine en el United Palace”, en el Teatro United Palace del Alto Manhattan, comenzará un nuevo ciclo con la presentación de la película “Black Swan” el próximo lunes 24 de abril a las 7:00 pm, seguida por un conversatorio con Lin-Manuel Miranda y Darren Aronofsky, el director de la cinta. “Black Swan” está protagonizada por Natalie Portman en un papel ganador de un Oscar por su interpretación de una bailarina que se prepara para el papel principal en “El lago de los Cisnes”. Lin-Manuel ha estado involucrado con la serie “Cine en el United Palace” desde el año 2013, cuando ayudó a la campaña de recaudación de fondos del teatro para comprar un nuevo proyector, pantalla y un sistema de sonido envolvente, para reiniciar la proyección de películas en el lugar después de una pausa de 40 años. Puertas abren a las 6:00 pm. Las entradas para “Black Swan” están disponibles gratis en la página unitedpalace.org

Cortesía

Conversación con el artista Jacolby Satterwhite

Únase a una charla de artista con Jacolby Satterwhite mientras profundiza en el proceso de crear “An Eclectic Dance to the Music of Time” (2022), su película del sitio que fusiona el pasado, el presente y el futuro del Lincoln Center for the Performing Arts y la Filarmónica de Nueva York. Satterwhite discutirá cómo la participación de la comunidad y los proyectos públicos encajan dentro de su práctica artística. También se sumergirá en su enfoque único para crear animaciones digitales que sintetizan interpretación, ilustración y pintura. Concebido para el Hauser Media Wall de 50 pies en el recientemente renovado David Geffen Hall en el Lincoln Center, An Eclectic Dance to the Music of Time entreteje imágenes de archivo, de acción en vivo y animación digital experimental. Miércoles 26 de abril, de 6:30 a 7:30 pm, en The Cooper Union’s Frederick P. Rose Auditorium. Más detalles en publicartfund.org