Día de la Tierra 2023: 10 consejos para proteger al planeta

El próximo sábado 22 de abril se conmemorará el Día Mundial de la Tierra en este 2023, una efeméride creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la intención de generar conciencia entre la humanidad acerca de distintos problemas, tales como la sobrepoblación, la contaminación y la importancia de conservar la biodiversidad.

La primera celebración del Día de la Tierra se remonta a 1968, cuando el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos junto al profesor Morton Hilbert, organizaron el Simposio de Ecología Humana, una conferencia de corte medioambiental para estudiantes de todo el país que tenía la intención de que ellos pudieran escuchar a diversos científicos y expertos en el tema acerca de los efectos provocados por el deterioro de la biodiversidad en la salud humana.

Dicha asamblea tuvo gran éxito por lo que otras comunidades estudiantiles trabajaron durante 2 años en un proyecto para que se conmemorara el Día de la Tierra de forma anual.

Son miles las personas que hoy en día hablan acerca de cómo el cambio climático está poniendo en gran riesgo a nuestro planeta y por ende, a la especie humana. Uno de ellos es Ron Magill, reconocido conservacionista y colaborador durante años del programa “Sábado Gigante”.

Ron, quien continúa su labor de crear conciencia sobre la conservación del planeta a nivel nacional e internacional, actualmente se desempeña como director de comunicaciones del zoológico de Miami y anfitrión del programa Mundo Salvaje presentado por la cadena HITN-TV.

Con motivo del Día de la Tierra en este 2023, el conservacionista comparte 10 acciones que todos podemos ejercer para así ayudar a reducir el daño que los humanos causamos a nuestro hábitat.

Día de la Tierra 2023: 10 consejos de Ron Magill para preservar a nuestro planeta

1) Consumir responsablemente

Es necesario hacer modificaciones a nuestros hábitos de consumo y de alimentación, pues esto ayudará a proteger al medioambiente. Algunas de las cosas que puedes hacer es comprar productos que vengan en envases que se puedan reciclar o bien, comprar alimentos a granel.

De igual manera, cuando vayas a la tienda o al supermercado, lleva bolsas reutilizables para dejar de usar las de plástico. Asimismo, opta por productos orgánicos, consume solo lo que utilizas y agota la vida útil de todo lo que hay a tu alrededor.

2) Actuar responsablemente con la naturaleza

No contamines los recursos naturales y actúa inteligentemente cuando estés en entornos naturales, es decir, evita provocar incendios en los bosques, no tires basura y no toques a los animales que veas.

3) Ahorrar agua

En promedio, una familia suele gastar 180 galones de agua cada semana o 9,400 galones al año solamente en fugas de agua dentro de su casa.

Lo mejor es que cierres la llave mientras te duchas o lavas los trastes; riega las plantas muy temprano o después de la puesta de Sol, solo cuando es necesario y repara cualquier fuga que notes en tu casa o reporta las que veas en las calles.

4) Ahorra energía eléctrica

Haz uso de la luz natural lo más que puedas y apagas las lámparas cada vez que sales de tu casa o de alguna habitación. De igual modo, opta por focos ahorradores, compra electrodomésticos eficientes y desconecta los aparatos que no estés ocupando. No uses la lavadora y el lavavajillas hasta que estén a carga completa y así ahorras energía y agua.

5) La doble R (recicla y reutiliza)

Separa tu basura y recicla. Te puedes informar con el departamento de desperdicios sólidos de tu gobierno local sobre qué puedes reciclar y que no.

Por ejemplo, cada vez que reciclas papel, ayudas a evitar las talas innecesarias y también la contaminación de grandes cantidades de agua que conlleva la fabricación del papel. Por otro lado, el manejo responsable de los plásticos mediante el reciclaje y la reutilización evita que estos acaben contaminando los recursos naturales como ríos y océanos.

6) Ayuda a proteger la biodiversidad

Se invita a la población no comprar especies exóticas ni llevárselas de su lugar de origen.

7) Apoya a asociaciones conservacionistas

Las ONGs conservacionistas hacen una gran labor para proteger la naturaleza. Al hacerte socio/a de ellas y donar tu tiempo como voluntario estás ayudando a preservar el medioambiente.

8) Exige acciones a tus gobiernos locales

Debemos pedir a nuestros dirigentes medidas concretas para lograr un desarrollo sustentable de las comunidades. Algunas cosas puntuales a exigir son: mayor cantidad de áreas naturales protegidas, invertir en infraestructura verde, crear nuevas leyes ambientales y mejorar el cumplimiento de las que ya existen, así como frenar la contaminación y sobreexplotación de los recursos naturales.

9) Usar menos el auto

Los automóviles son una de las principales fuentes contaminantes del mundo. Los vehículos manejados en carretera emiten cerca de 1.4 mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero (GHGs) en la atmósfera cada año, mayormente como dióxido de carbono (CO2).

Algunas alternativas ante el uso del auto es andar en bicicleta, monopatín o caminar, si se trata de distancias cortas; también puedes hacer car pool con familiares y amigos o bien, si lo puedes hacer, optar por un auto eléctrico.

10) Enseñar a las nuevas generaciones a apreciar, respetar y cuidar la naturaleza

Cuando fomentamos el amor de los niños por la naturaleza ayudamos a que aprecien el mundo natural desde temprana edad y se sientan motivados a cuidarlo y preservarlo. Lo primero que hay que hacer es acercarlos a ella y familiarizarlos con el entorno, inculcarlos a respetarlo y llevarlos a sitios especializados para que aprendan sobre el tema-

