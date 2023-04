Encuesta revela que estadounidenses tienen poca confianza para administrar sus finanzas

Una nueva encuesta de Unbiased, la plataforma de finanzas personales, reveló algunas deficiencias preocupantes en el nivel de la población de los estadounidenses en cuanto a educación financiera, su confianza en la planificación para la jubilación, y una educación financiera mediocre mientras estaban en la escuela.

La Encuesta de confianza financiera imparcial de 2023 de Unbiased, reveló que solo el 33% de los adultos en los EE.UU. se consideran seguros de sus conocimientos financieros, y un 17% adicional afirma que no se siente seguro financieramente en absoluto. Cuando se les preguntó por qué les faltaba confianza, el 29% mencionó que no se les había enseñado asuntos financieros en la escuela. Incluso con estos datos, más de la mitad de todos los consumidores dijeron que se sentirían demasiado intimidados para buscar asesoramiento financiero, incluso si lo necesitaran.

La encuesta también reveló que, a pesar de su predominio en los medios, los términos y productos financieros, como NFT y criptomonedas, son malinterpretados por un gran porcentaje de la población estadounidense. Y lo más preocupante es que la mayoría de los consumidores no se sienten seguros de su capacidad de planificación o presupuesto para la jubilación.

“Cuando se trata de nuestra salud física, confiamos en los expertos médicos para obtener recomendaciones que nos mantengan en el camino correcto, pero desafortunadamente, esa mentalidad no es la misma con respecto a nuestra salud financiera. Si bien casi la mitad de los residentes de EE.UU. consideran que los temas financieros son complejos, un una cantidad aún mayor se sienten demasiado intimidados para buscar asesoramiento financiero”, dijo Karen Barrett, fundador y CEO de Unbiased. “Además de sentirse intimidados, muchos afirman que no buscan la opinión de un asesor financiero debido al costo percibido, la falta de activos o porque no saben a quién acudir”.

Los aspectos más destacados de la encuesta, revelaron que:

– El 33 % de los consumidores se siente un poco confiado con respecto a las decisiones financieras, y el 17 % dice que no se siente confiado en absoluto.

– Cuando se les pidió que eligieran tres áreas financieras en las que se sintieran más seguros, los encuestados mencionaron ahorros (53%), banca (47%) y tarjetas de crédito (42%). Solo el 21% se sintió seguro con respecto a la planificación de la jubilación.

– Los encuestados mencionaron que se sentían menos seguros (36%) sobre la planificación de la jubilación y las pensiones, en tercer lugar detrás de las criptomonedas (44%) y el mercado de valores (47%).

– El 29% consideró que su falta de confianza financiera se debió a que no se les enseñó sobre el tema en la escuela, mientras que el 47% mencionó que los productos son demasiado complejos.

– Con respecto a lo que les puede impedir buscar un asesor financiero, el 44% afirmó que sus servicios cuestan demasiado, el 26% sintió que no tenía suficientes activos y el 23% respondió que no sabía dónde encontrar apoyo.

Como portal de información sobre finanzas personales, Unbiased.com ofrece guías, herramientas, perspectivas e información gratuitas sobre temas que van desde la compra de una casa hasta las tendencias de inversión y los seguros.

