Prince Royce sí se estará en los Latin AMAs 2023: “Agradecido de poder estar aquí después de muchas cosas”

Su presentación peligraba cuando tuvo que ser internado de urgencia, en Chile, por una picazón y brote en todo el cuerpo. Un ataque de alergia al que los médicos aún no le da la razón, lo asustó. Pero ya en Las Vegas, después de 18 horas de vuelo, Prince Royce sí se presentará en los Latin AMAs y en entrevista nos dice: “Agradecido de poder estar aquí después de muchas cosas”.

Casi 24 horas antes de los Latin AMAs, Royce llegó en un avión procedente de Chile, donde esta grabando ‘La Voz’, a Las Vegas, mucho mejor, extremadamente cansado, y aún sin saber qué le pasó a ciencia cierta, rompió el silencio y nos contó cómo se siente hoy: “Tengo un poquito de picazón todavía”.

-Nos asustaste, pensamos que no llegabas a los Premios, ¿Cómo te sientes?

Prince Royce: Me siento bien en comparación a como estaba antes, de verdad que, agradecido de poder estar aquí, después de muchas cosas… Feliz de estar aquí, me están dando un premio especial mañana, estoy muy, muy honrado por este premio a mi trayectoria, estoy estrenando nueva una canción que se llama ‘Me Enredé’, que es un tema fresco, muy diferente que me encanta. Tengo una colaboración muy especial, va a pasar mañana también, así que pendientes.

-Este jueves, no importa la alergia, el rush, la picazón, ahí estarás para tu público.

Prince Royce: Tengo un poquitico de picazón, pero eso no es nada en comparación con lo que he sentido, así que le vamos a dar con todo.

-Te están dando un premio especial al pionero y el mundo lo reconoce, pero tú, ¿pionero de qué te sientes?Prince Royce: Yo realmente me siento afortunado de haber aportado con lo que pueda, con mi granito de arena a la música latina, a la bachata, de cuando empecé hace muchos años, nunca me imaginé lo lejos que iba a llegar. Mi música, la bachata, tantos lugares y rincones del mundo, y de verdad que muy, muy orgulloso de mí mismo, orgulloso de la gente que me ha apoyado también, no he sido solo yo… Agradecido con los fans, con el público, que, así como muchos artistas me inspiraron a mí, yo he podido, de alguna forma u otra, inspirar a otros artistas también.

