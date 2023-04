Arsenal empata con el colista de la Premier League y deja todo servido para que el Manchester City tome el liderato

Este viernes el líder de la Premier League Arsenal recibía al colista Southampton en el Emirates Stadium, partido que quedó con empate 3-3 en un agonico final y que deja todo servido para que el Manchester City, con dos partidos menos, pueda adueñarse de la cima del campeonato inglés.

Los goles en el encuentro empezaron muy temprano pues apenas a los 26 segundos el arquero del Arsenal Aaron Ramsdale se equivocó en la salida y dejó servido para que Carlos Alcaraz abriera el marcador para el Southampton.

Southampton double their lead over Arsenal at the Emirates! 😳



📺: @USANetwork | #ARSSOU pic.twitter.com/WlZwnh3EoT — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 21, 2023

Los Gunners aún no se habían recuperado del primer gol tempranero cuando Theo Walcott anotó el segundo tras un excelente pase de Alcaraz y el exjugador del Arsenal definió de primera para el 2-0 en menos de un cuarto de hora.

La respuesta de los locales fue rápida y en la fracción 20 el brasileño Gabriel Martinelli descontó para su equipo con una espectacular volea luego de un centro desde la derecha de Bukayo Saka.

Ya en la segunda mitad el Arsenal intentó de todas las maneras posibles conseguir el empate, pero ninguna fue efectiva a pesar de disparar a puerta en 8 ocasiones en menos de 20 minutos y llegó primero el tercero de los “Soton” que el empate del Arsenal. Duje Caleta-car peinó de cabeza tras un tiro de esquina para ampliar la ventaja del cuadro visitante.

El partido se le empezaba a complicar aún más al Arsenal que en el minuto 85 aún perdía por dos goles ante el colista del torneo y con un 75% de posesión de la pelota y más de 20 disparos al arco no podían hacer entrar el balón.

No fue sino hasta el minuto 88 que Martin Odegaard con un disparo cruzado desde fuera del área acortó la ventaja a muy poco para el final, pero no todo quedaba dicho pues Saka tenía un as bajo la manga para rescatarle un punto al Arsenal en casa y anotó un agónico gol del empate en el 90 tras definir un despeje del arquero previo a un disparo anterior. ARSENAL SCORE TWICE TWO MINUTES TO TIE THE MATCH AT 3-3 JUST BEFORE STOPPAGE TIME!



📺: @USANetwork | #ARSSOU pic.twitter.com/ETrktLVBnT— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 21, 2023

De esta manera el Arsenal deja escapar dos puntos importantes ante el colista del campeonato y deja todo servido al Manchester City que dependen de ellos mismos para hacerse del liderato de la Premier, pues a 4 puntos de diferencia, los Citizen con dos encuentros menos y un partido entre ambos la próxima jornada se conocerá quien se queda con la cima de la clasificación a solo 6 jornadas para terminar el campeonato.

