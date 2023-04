Karol G publica fotos de su adolescencia y enciende las redes: “El verdadero TBT”

Una persona encontró la cuenta de Facebook que Karol G usaba cuando estaba en el colegio y comenzó a difundir las fotos a través de las redes sociales. Esta acción lejos de molestar a ‘la bichota’ sirvió para que ella misma recordara aquellos años y hasta decidió también compartir las imágenes desde su cuenta de Instagram.

En una galería de 10 fotografías se observa a la joven Karol G en diversos momentos de su adolescencia: usando lentes oscuros y con flequillo, siendo DJ, disfrutando de una casa del terror, a punto de besar a un sapo verdadero y hasta con una botella en mano y disfrutando de una fiesta.

“Alguien encontró mi Facebook de cuando estaba en el colegio que no yo me acordaba que existía y empezó a compartir las fotos jaja QuE ChImBaAAa (Así escribía en el Facebook) El verdadero TBT”, comentó la famosa cantante colombiana al publicar estas fotos que rápidamente sobrepasaron los 4 millones de me gustas en Instagram.

Los comentarios no se hicieron esperar. Los fanáticos de la intérprete de ‘Provenza’ amaron que ella haya compartido estas fotografías con ellos y no se guardaron sus opiniones al respecto. “Lo más chimba es que más allá del color de pelo y quizás el semblante que cambió un poco OBVIO por los años, SIGUES IGUAL!!!! Amo tu naturalidad”, “Tomen para que lleven a esas que dicen que tiene es pura cirugía miren pues hasta los dientes son naturales”, “Soy 100% fan de este post” y “Estas fotos son muy vieja escuela, me encantan”.

Estas fotografías de la juventud de Karol G llegan pocas horas después de que ‘la bichota’ estrenara su primera campaña publicitaria con Loewe. Ahí ella posó desde diversas locaciones playeras y fue criticada porque esas imágenes tenían, de acuerdo a sus seguidores, retoque estéticos, los cuales ella rechazó con contundencia cuando se los aplicaron en la revista GQ.

“Estás fotos están igual de editadas que las otras @karolg tomate las fotos con tu iPhone”, “Ese fotoshop si le gustó”, “¿Y no estás retocada en ninguna de esas fotos, esa es tu belleza natural?”, “Yo ahí sigo viendo el mismo rostro de la anterior portada, su cara está delgada, rara!! Fácil Photoshop o bichectomía con afinamiento de rostro” y “Disculpa pero esta foto si tiene photoshop”, le dijeron.

