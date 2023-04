El dardo de Karol G a la revista GQ durante su visita a Saturday Night Live

Karol G no se quedó solo con el comunicado donde expresó su más profundo disgusto con la revista GQ, la cual editó su imagen y la publicó en su portada aún sin tener la aprobación de la cantante: ella fue más allá y en su aparición en Saturday Night Live usó una camisa en contra de los arreglos digitales a las fotografías.

La palabra ‘photoshop’, sobre una señal mundialmente conocida como de prohibición, fue lo que llevó Karol G sobre su camiseta, siendo este un claro mensaje dirigido a la revista GQ y a la acción que tuvo con las fotografías de la colombiana.

Este atuendo lo usó para aparecer en uno de los performances humorísticos que realizan de manera tradicional en el programa y en donde ella llega con su reggaetón a enseñar el alfabeto en español en un salón de clases, donde todos terminan bailando al ritmo de lo que canta la artista.

Muchos de los internautas celebraron que Karol G diera un nuevo mensaje con respecto a la situación que vivió a raíz de la publicación de la portada de la famosa revista.

En el mensaje donde la colombiana expresó su rechazo a la imágen editada que finalmente fue publicada ´por la revista, ella alzó la voz por todas las mujeres que día a día luchan por sentirse cómodas con su cuerpo a pesar de los estereotipos de belleza que hoy día siguen presentes en la sociedad.

“No se ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, dijo Karol G.

