Latin AMAs: Clarissa Molina se roba las miradas con un atuendo rojo que presume sus curvas

Clarissa Molina se hizo sentir al desfilar por la alfombra roja de los Latin AMAs 2023. La joven presentadora, modelo y actriz dominicana deslumbró con su atuendo en color rojo y fue una de las más aclamadas en las redes sociales.

El talento de ‘El Gordo y La Flaca’ lució un atuendo rojo dividido en dos piezas: la parte superior fue roja, con un poco de transparencia y casi como un corazón, que se sujetaba en la parte de atrás de su espalda.

La parte de abajo tenía una larga falda roja con abertura en la parte de atrás. Además, usó unos muy altos tacones de aguja en color nude para acompañar este atuendo rojo.

A tan solo 12 horas de haber publicado las fotografías desde la alfombra roja Clarissa Molina consiguió más de 30.000 me gustas en Instagram. En los comentarios la dominicana sólo recibió elogios por este look que decidió usar en su llegada al evento del cual fue presentadora.

“Too much. Fabulosa. Y estás haciendo un papel impecable en esos Premios! #ClaryLook”, “Hermosa brilla tanto en la noche como durante el día bendiciones” y “La más bella de la noche, te amé mi @clarissamolina” son algunos de los comentarios recibidos.

Durante días vimos a Clarissa Molina presumiendo diversos atuendos desde los ensayos de los Latin AMAs. El último que lució fue un enterizo negro con brillos qué marcó su figura mientras desfilaba por los pasillos del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Cumpliendo sus sueños

Previo a su debut como co presentadora de los Latin AMAs Clarissa Molina conversó en exclusiva con la periodista Mandy Fridmann y le confesó que todo lo que ha logrado se debe a su esfuerzo y cómo se siente con esa oportunidad.

“Súper contenta, brillando, mira me puse este outfit, que yo casi no me pongo brillo, pero estoy celebrando, estoy celebrando porque uno trabaja tanto… En mi caso, venía sin ninguna experiencia, entro a ‘El Gordo y La Flaca’, sin experiencia, y de ahí dije: “Tengo que prepararme, porque quiero seguir escalando, quiero hacer cosas nuevas”. Y ha valido la pena, y aquí estoy. A todas las niñas que me ven, créanlo que se puede, se puede llegar a donde tú quieres, cuando te lo propones.”, fue parte de lo que dijo.

Lee la entrevista completa aquí:

Sigue leyendo: