Latin AMAs 2023: Brilló el respeto, la fusión, la unión de géneros, generaciones e idiomas

Los Latin AMAs 2023 fue noche llena de estrellas en donde brilló el respeto, la fusión y la unión de géneros como el regional mexicano, el urbano, la bachata, el trap y la balada, de generaciones e idioma con los clásicos, los de moda, los del momento y los que están surgiendo, como Olga Tañón Pepe Aguilar, Pitbull, con un Anuel AA, Peso Pluma, Becky G, Checa, Lenny Tavárez, Danna Paola, Chiquis, Grupo Frontera, Carin León, Angela Aguilera, Lele Pons y Guaynaa, Prince Royce, entre otros.

TelevisaUnivision prometió marcar la diferencia con la versión que tenía Telemundo, y con la de sus otros 3 premios (Premio Lo Nuestro, Premios Juventud y Latin Grammy), no solo lo lograron, sino que le devolvieron a la música, a los músicos y al público el respeto de un hacer un buen espectáculo donde dejaron en claro que su frase ‘somos un movimiento’, si lo fue, como te dijimos antes, de fusión, unión de culturas, géneros, generaciones e idiomas.

La noche comenzó bien arriba, con un musical protagonizado por Pitbull, Vikina, Omar Courtz y Lil Jon, que marcaría y daría una pauta de los que veríamos a los largo tres horas. Lo que quiso contar Univision, desde que adquirieron los Latin AMAS, que hasta ahora los tenía Telemundo. ¿Qué? Que los latinos somos un movimiento que se expresa en cada uno de los hogares de Estados Unidos, la unión entre el español y el inglés las nuevas generaciones con las anteriores, la fusión, y al mismo tiempo la separación de los ritmos, y en definitiva la unión de quienes somos en este país: una mezcla de culturas que conviven, se respetan y se abrazan.

Julián Gil, Natti Natasha, Galilea Montijo y Clarissa Molina presentadores de los Latin AMAs 2023. Foto: TelevisaUnivision

Los presentadores brillaron y se complementaron como pocas veces se ven en un evento de este tipo. Los que querían cumplir el sueño de conducir un premio, como Clarissa Molina, quien sin duda le cumplió también el sueño al público, se notó la preparación para llegar hasta este momento, y fluyó como si llevara toda su vida conduciendo shows de este estilo.

El otro soñador, Julián Gil, quien tiene muchas más experiencia en el tema de la conducción, pero como nos lo dijo en exclusiva, tenía este pendiente, y en la noche del debut de los Latin AMAs en Univision dejó todo en la ‘cancha’, y ganó por goleada.

Galilea Montijo tiene muchas conducciones de premio en su carrera, y anoche demostró que la experiencia no es algo que se improvisa, fresca, real y perfecta anfitriona de los debutantes.

Natti Natasha, quizás a la que muchos no entendían o dudaban el por qué estaba de presentadora, habiendo tantos preparados que podrían tener ese lugar tan deseado. No te podemos decir si otros lo merecían más, pero sí que en el peor momento de su vida, y si saber de conducción, también marcó una diferencia y sorprendió tanto como Clarissa.

Como te dijimos más arriba, el show tuvo una combinación perfecta entre lo clásico, lo de moda, el boom y lo emergente. Marcando momentos únicos y el gran condimento ganador de la noche, no fueron solo los premios, sino que jamás permitieron que el espectáculo cayera, y la mezcla fue perfecta para que al que no le guste o no se sienta cómodo con alguno de los géneros, no tuviera que esperar mucho para seguir disfrutando.

Los regresos que dejaron con la boca abierta, sin duda fue el de Pitbull con la apertura y sus colaboradores. Y Olga Tañón quien llenó ese escenario, tanto con su presentación individual con su tema ‘La Vida da Vueltas’, que estrenó anoche, como con las colaboraciones en el homenaje de David Bisbal y un imponente ‘Bullería’.

Olga Tañón en los Latin AMAs 2023. Foto: TelevisaUnivision

Danna Paola hace unos días nos decía que en este momento de su vida y de su carrera ella estaba en control, que ahora le gustaba su música, y así se vivió en su presentación de ‘XT4S1S’, que encendió el escenario y demostró que es una artista 360.

Danna Paola en los Latin AMAs 2023. Foto: TelevisaUnivision

Chiquis con ‘Porque Soy Abeja Reina’ cantando en vivo y con banda, hizo bailar a todos los presentes en el MGM de Las Vegas, y mucho hasta comentaron que ya dejó de ser la hija de Jenni Rivera, para tener su sello propio el incluso ya la superó.

Chiquis en los Latin AMAs 2023. Foto: TelevisaUnivision

Los momentos de explosivos se los llevaron El Grupo Frontera, quienes fueron los más ovacionados, al punto que se emocionaron al decir “Hace un año estábamos tocando en un garage, y hoy estamos aquí”. Pepe Aguilar, su homenaje con el Legacy Award entregado por su hija Ángela Aguilar, y el espectáculo que dio que puso a bailar a todo el mundo de pie.

Becky G y Peso Pluma en los Latin AMAs 2023. Foto: TelevisaUnivision

Otros que encendieron al público al delirio fue el nuevo fenómeno Peso Pluma cuando cantó con Becky G; y Anuel AA tanto cuando subió a acompañar a Wisin con el estreno de ‘Mi Ex’; como cuando cantó ‘Más Rica que Ayer’ con Mambo Kingz & DJ Luian, que fue el cierre de la noche, el tema que a grito dice sin decir, que está dedicado a Karol G.

Anuel AA y Wisin en los Latin AMAs 2023. Foto: TelevisaUnivision

Los momentos emotivos fueron dos… Cuando David Bisbal recibió se homenaje Pioneer Award de la mano de Olga Tañón, y esta le dijo que sin duda era un orgullo para su madre, y para su padre José que en su corazón también estaba viviendo esto… ¿por qué le dijo esto? Porque el padre del cantante español tiene alzheimer. Por supuesto, no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas.

El otro momento de lágrimas, fue la presentación de una de las conductoras de la noche, Natti Natasha que estrenó el tema ‘La Falta que me Haces’ que escribió junto a Josh Favela, dedicado a su pareja, Raphy Pina, quien está en prisión. Y al final de la misma se la dedicó con estas palabras: “Raphy si me estás viendo, todos aquí te amamos”.

El movimiento fue la constate, no solo en los géneros y sus combinaciones, sino hasta en la entrega de premios, los presentadores anunciaban en un lado del escenario, y mientras se presentaban a los nominados, se movían para entregarlo en otra parte.

Hablando de escenario, eso también marcó la diferencia de otros premios, como lo están haciendo varios artistas en sus conciertos, había dos escenarios, muy al estilo europeo, unidos por un pasillo, y mientras algunos cantaban en el elevado, otros lo hacían en el que estaba en el que parecía ser el principal, que a su vez estaba dividido en tres sectores. Lele Pons, Carlos Vives y Guaynaa en los Latin AMAs 2023. Foto: TelevisaUnivision

Después de los premios y los números especiales de Carlos Vives, David Bisbal, Pepe Aguilar y Prince Royce, llegó el gran final, que a diferencia de los últimos premios sí fue uno bien encendido, con uno de los más esperados: Anuel AA, junto a Mambo Kingz & DJ Luian para cantarle a ¿karol G? el tema ‘Más Rica que Ayer’.

No sabemos cómo le irá en rating, pero te lo contaremos, lo que sí estamos seguros, que este jueves TelevisaUnivision, hizo historia, no solo por la transmisión simultánea en Univision, UniMás y Galavisión, sino porque le dieron al público un espectáculo tal cual somos los latinos en este país, y haciendo honor a la nueva frase de ‘ser latino está de moda’. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

