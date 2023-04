“Yo compré el boleto, yo lo raspé y yo lo cobré”: Gana premio de lotería y se niega a compartirlo con su esposo

Uno de los principales consejos que se les da a quienes ganan un premio significativo de lotería es que la noticia la compartan únicamente con algunos familiares o amigos muy cercanos, a los que se les tenga plena confianza, para así evitar problemas con quiénes nos rodean.

Sin embargo, hay quienes toman ese consejo y lo llevan a los extremos. Cuántas historias no hemos escuchado de ganadores de lotería que les ocultan esta gran noticia a sus parejas y a sus hijos con tal de no compartir el premio.

Sobre el tema, recientemente se volvió viral una publicación realizada por una usuaria en Reddit. En el subcanal del foro titulado “Am I The A-hole”, su desahogo desencadenó un gran debate entre la gente que lo leyó, ya que asegura haber ganado miles de dólares gracias a un raspadito de lotería pero no quiere compartir el dinero con su esposo.

Según la mujer, cuando su marido se enteró de su buena suerte, le sugirió que el dinero obtenido en la lotería debe ir ir a una cuenta de ahorros que tienen conjunta para que puedan seguir ahorrando y lograr uno de sus objetivos: comprarse una casa o un auto.

“Eso no me parece justo ya que yo compré el boleto, lo raspé y lo cobré por mí misma. Tenemos una cuenta conjunta pero también cuentas separadas. A mi esposo no le debo dar la mitad del dinero solo porque estamos casados”, escribió la ganadora de lotería.

Como era de esperarse, el post dividió opiniones. Algunos le cuestionaron el por qué decidió casarse si en algún punto no desea compartir nada con su pareja, mientras que otros sí apoyaron su razonamiento.

Otro de los puntos a su favor de esta mujer es que indicó aún arrastra un préstamo estudiantil, el cual quisiera liquidar con su premio de lotería, lo cual hará que se quede con poco dinero y también desea hacer un viaje por el mundo.

