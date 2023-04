Belinda envió un contundente mensaje tras conocer que Cazzu y Christian Nodal serán padres

Hace una semana Cazzu anunció en un concierto que se encuentra esperando la llegada de su primer bebé producto de su relación con Christian Nodal. La argentina salió al escenario con un gran abrigo y tras quitárselo mostró con orgullo el tamaño de su barriga. Por ello, recientemente la prensa se ha visto interesada en conocer la opinión de Belinda y la actriz respondió.

La protagonista de ‘Bienvenidos a Edén’ destacó que es momento que dejen de preguntarle por cosas vinculadas a su pasado, al tiempo que manifestó la importancia de respetar la vida del resto. Por ello, pidió respeto al hogar que formó Cazzu y Nodal.

“Les pido por favor y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo no tengo porque hablar de nadie. Deseo siempre lo mejor a todo el mundo. Un abrazo a todos, un bebé es una gran bendición”, dijo en un video compartido por Imagen Televisión.

Los internautas opinaron sobre lo expresado por la intérprete de ‘Luz sin gravedad’, y varios la terminaron felicitando por haber sido respetuosa por la vida que formó su exprometido. Además, señalaron que es momento que la prensa no siga indagando en este tipo de situaciones que en oportunidades terminan siendo un poco incómodas.

“Aplausos para Belinda con su respuesta”, “Excelente su respuesta, deberían respetar eso los medios de comunicación”, “Toda una dama, me encanta su respuesta tan respetuosa”, “Se escucha muy sincera, ella ya pasó esa página afortunadamente”, “Dios, qué milagro que en un programa no la atacan”, “Excelente respuesta, ella no tiene motivos para opinar”, “Muy linda mujer y muy inteligente. Dios traerá a la persona correcta para ella”, “Belinda es una reina”, “El morbo del periodismo y medios de comunicación en México es muy triste y lamentable”, fueron algunas de las reacciones en el canal de YouTube.

