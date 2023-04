Belinda tiene bloqueada la opción de comentarios en Instagram: ¿fue tras el anuncio de Christian Nodal?

Belinda decidió bloquear la opción que permite que los internautas le dejen comentarios en su perfil de Instagram, red social en la que ella es bastante activa y en donde tiene más de 16,1 millones de seguidores. ¿Lo hizo despues del anuncio de Christian Nodal y Cazzu?

Hace tres días la cantante de ‘luz sin gravedad’ presumió su sensual figura desde Madrid, España, en donde asistió a varios programas, entre ellos el podcast ‘Menudo Cuadro’ en el que confesó su mayor error en el amor.

En esa publicación sí hubo comentarios: los internautas no dejaron de halagar la figura de la conocida ‘princesa del pop latino’ y hubo quien no perdió la oportunidad de hacer referencia sobre el reciente anuncio de su ex novio Christian Nodal, quien está esperando su primer hijo con la cantante argentina Cazzu. “Ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá”, dijo Nodal al hacer el anuncio desde un palenque en Aguascalientes, ganándose el aplauso del público.

Estos fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la artista en esa publicación: “Serías una linda madrastra”, “Qué belle Beli”, “Eres un espectáculo de mujer”, “Eres un ángel”, “Y a los que la critican les toca SOPO”, “Perdón por robarte oxígeno”, “Esperando el 21 para verte en ‘Bienvenidos a Edén’”, “A ella hay que hacerle un monumento”, “La única princesa del pop latino” y “Me da tanta alegría verte muy feliz”.

Tras esa publicación la cantante ha hecho dos más: una donde nuevamente presume su figura en una minifalda y top y otra donde muestra lo que fue su visita a ‘La resistencia’, un popular programa español. En ninguna de ellas está habilitada la opción de dejar comentarios, por lo que sus fanáticos, que siempre comentan mucho, han tenido que conformarse con poder darle ‘me gusta’ en esta oportunidad.

