Carolina Gaitán: ¿En qué anda tras el éxito de “No se Habla de Bruno”?

Tras el éxito mundial de la película “Encanto” y el éxito de “No Se Habla de Bruno” (We Don’t Talk About Bruno), Carolina Gaitán se prepara para una nueva canción y el estreno de otra película.

“¡En qué andamos! Andamos en nada más y nada menos que en nuestros premios globales de la cinematografía iberoamericana, que son los Premios Platino, y que tengo la fortuna de estar compartiendo este co-host junto con Paz Vega y Omar Chaparro este 22 de abril”.

¿Qué será lo mejor de estos premios?

Se le va a hacer un homenaje a Benicio del Toro, que por supuesto tiene una carrera maravillosa. Están nominadas personas que yo admiro tanto como Ricardo Darín, está nominada también Penélope Cruz, está nominada una serie maravillosa colombiana que se llama «Noticia de un Secuestro» donde hay colegas míos que aprecio, admiro y felicito muchísimo como Cristina Omaña, como Juan Pablo Raba.

¿Qué otros proyectos tienes?

Acabo de lanzar una canción que quiero que todos escuchen que se llama “No me Queda Más”, es una versión de Selena y esta versión la hicimos versión salsa. Luego se viene el estreno de una película que ya terminé y que es una película americana que se llama “Quicksand”, así que bueno, vienen muchísimas cosas.

Tras separarse de su esposo Nicolás Moreno, con quien vivía en Los Ángeles, la actriz se ha mudado a Miami, donde asegura estar viviendo un momento de felicidad e incluso se plantea tener hijos; el tema es… ¿con quién?

¿Por qué te mudaste a Miami?

¡Ay!, porque aquí tengo familia, aquí tengo a mi madre, a mi hermana, a mi sobrino; se siente un sabor latino delicioso, sigues estando en Estados Unidos, estás a pocas horas de Los Ángeles, de Colombia, estoy muy contenta.

¿Te gustaría ser madre?

Me encantaría, vamos a ver quién se postula, ¡jajaja! Creo que es un momento de mi vida en donde por fin empiezo como a imaginarlo.

“Antes no, antes me decían ‘mamá’ y yo decía ¡no! ¿qué? ¡cómo yo! Nada que ver, a este punto me parecería algo maravilloso, no sé cuándo, no tengo un plan específico a seguir, pero me parecería hermoso”.

Sigue Leyendo más de Carolina Gaitán aquí:

· Carolina Gaitán de “Sin Senos Sí Hay Paraíso” sacude con bronceado sensual en minibikini

· Carolina Gaitán extraña “Sin Senos Sí Hay Paraíso”, pero sigue conectada con el elenco

· Carolina Gaitán seduce las redes con bikini y tapabocas