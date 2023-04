New York City FC domina y golea al Dallas FC con el uruguayo Santiago Rodríguez en plan estelar [Videos]

Los goles han vuelto a llegar para el New York City FC que ha logrado mantener el ritmo de la jornada pasada y derrotar al Dallas FC por 3-1 en un partido donde supieron aprovechar los errores del rival y el uruguayo Santiago Rodríguez fue el gran protagonista anotando su primer doblete de la temporada.

El partido se tornó bastante parejo desde el inicio con ambos equipos atacando constantemente y realizando múltiples disparos pero sin puntería, hasta que en el final de la primera mitad apareció Rodríguez para anotar su primer tanto gracias a una recuperación del ‘City’ tras un error en salida del conjunto texano.

La segunda mitad mantuvo el tono de ida y vuelta con constantes disparo desviados, pero el New York City supo ejecutar una contra con mucha velocidad al minuto 50 en la que el brasileño Gabriel Pereira recibió el balón por el extremo derecho y avanzó unos metros para enviar un centro rastrero que llegó a los pies del uruguayo para que pusiera el 2-0 en el marcador. Santi at the double 🫡



Watch #NYCvDAL for 🆓 on @AppleTV #MLSSeasonPass: https://t.co/4XhH2QgrMb pic.twitter.com/gz5YPCm3jt— New York City Football Club (@NYCFC) April 23, 2023

Ya con el envión anímico de la ventaja, el conjunto neoyorquino siguió atacando y sólo cinco minutos después, apareció el goleador brasileño Talles Magno para liquidar el resultado con el tercer tanto para su equipo aprovechando un rebote que dejó el portero del Dallas tras un remate de Pereira. .@talles_magno2 makes it 3-0 in Queens 🇧🇷 pic.twitter.com/Fr4hzkCM3c— New York City Football Club (@NYCFC) April 23, 2023

Con el resultado a favor del equipo local, el partido tendría una emoción más pero esta vez para los visitantes que lograron descontar al minuto 77 con una anotación del defensor español José Martínez luego de una jugada elaborada a partir de un corner que tuvo como asistidor al sudafricano Tsiki Ntsabeleng. Tsiki Ntsabeleng puts it on a platter for José Antonio Martínez.@FCDallas pulls one back. pic.twitter.com/6g7ND9eC7g— Major League Soccer (@MLS) April 23, 2023

Con este resultado, los ‘Citizens’ alcanzan el cuarto lugar de la Conferencia Este con 15 puntos a sólo cinco unidades del primer lugar. Por su parte, el equipo de Texas se ubica en el quinto puesto del Oeste con 14 puntos, a cinco del líder St. Louis City.

