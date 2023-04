Conoce el lujoso hotel en Francia donde Sofia Richie se casó con Elliot Grainge

Este sábado 22 de abril varias estrellas celebraron la unión entre Sofia Richie, hija del reconocido músico Lionel Richie, y el ejecutivo discográfico Elliot Grainge.

La pareja le dio la exclusiva de la boda a la revista ‘Vogue’, por lo que gracias a ellos se han difundido varios detalles de la celebración.

Toda la celebración se realizó en el Hotel du Cap-Eden-Roc de Antibes, Francia. Mismo lugar donde la pareja y sus invitados se hospedaron durante los días previos. Entre los asistentes a la boda están: el padre de Sofia, Nicole Richie, Cameron Díaz, Paris Hilton, Charlotte Bickley, Tania Shroff y otros.

Previo a la boda, ‘Vogue’ visitó junto a la novia uno de los grandes salones de Chanel en París, capital de Francia. Durante esa visita, Richie dio un adelanto a la revista de los tres vestidos que usaría el gran día, todos de la gran marca de reconocimiento mundial.

Se debe recordar que Richie fue pareja durante tres años de Scott Disick.

Conoce el Hotel du Cap-Eden-Roc

Como se dijo antes, Richie y Grainge celebraron su unión en el Hotel du Cap-Eden-Roc de Antibes, Francia. Es decir, un lugar de ensueño en la Riviera Francesa.

Recientemente el hotel remodeló sus habitaciones y suites, por lo que el lugar está en un estado inmejorable. Todas las habitaciones tienen una misma características: grandes ventanales que ofrecen una impresionante vista a los jardines del hotel y al mar Mediterráneo.

También ofrece una variedad gastronómica en la que resalta el trabajo del chef Gabriel Le Quang, quien ha ganado el título de ‘Meilleur Ouvrier de France Pâtissier-Confiseur’.

El hotel también trabaja en pro de la preservación de la biodiversidad, por lo que instalaron cuatro colmenas, cada una con 10,000 abejas. Dicen que la miel que se produce en estas colmenas luego es usada para la creación de postres, chocolates y cócteles.. View this post on Instagram A post shared by Hotel du Cap-Eden-Roc (@hotelducapedenroc)

