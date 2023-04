Mujeres Destacadas 2023: Nicole Toro

Como servidora pública de la ciudad de Yonkers, hay cosas que para Nicole Toro no tienen precio. Una de ellas es ser útil a los ciudadanos que representa.

“Hace unas semanas hubo un incendio en el que 97 familias [afectadas] no tenían a donde ir”, dijo Toro, Asistente Ejecutiva del Departamento Servicios a la Ciudadanía y Asuntos de Minorías en la ciudad de Yonkers. “Eso fue a las 2 de la mañana, y dije, ‘tengo que ir’, porque los residentes son lo más importante para nosotros”.

Toro y un equipo de esa ciudad se encargaron de buscarle a estas familias un lugar dónde quedarse, y además les proveyeron una serie de servicios para que no se sintieran desamparadas durante ese trago tan amargo.

Ese es un día normal en la vida de Toro, para quien servir es una pasión, aún cuando sabe que, con su experiencia y trayectoria, podría estar ganando un salario mejor en una empresa privada. Sin embargo, el amor y el compromiso hacia la ciudad donde creció han sido más fuertes que un puesto más lucrativo en cualquier otro lugar.

Los responsables de esta dedicación y compromiso que siente hacia los demás son los abuelos y padres de Toro, quienes inmigraron desde Colombia y de República Dominicana. Precisamente en esta isla es donde sus padres apoyan un orfanato; visitan con frecuencia ese país para llevar artículos de primera necesidad y despensas.

Antes de ser servidora pública, Toro trabajó en empresas como Telemundo, CNBC Digital y Latina Magazine. Se desempeñó en puestos que tenían que ver con el análisis y el mercadeo puesto que ella es graduada de la licenciatura en administración de empresas y tiene una maestría en mercadeo, ambas por parte del College of Mount Saint Vincent, institución donde también es profesora adjunta.

No obstante, cuando se desempeñaba en estos puestos, siempre sintió que algo le faltaba, hasta que tuvo un trabajo en el que tenía que asesorar a estudiantes a entrar a escuelas sin tener que pagar mucho dinero. Esa fue una gran revelación para ella, porque a partir de ahí no paró hasta que el destino la llevó al puesto que ahora tiene en Yonkers.

“Acepté este trabajo por un sueldo menor”, dijo. “Pero no importa porque mi comunidad me necesita, y desde que llegué aquí nunca he mirado para atrás; mi comunidad es lo que me importa”.