Tres consejos para comprar los mejores huevos

Los huevos son unos de los productos alimenticios más requeridos por su valor nutricional y su versatilidad gastronómica, ya sea para desayunos, ensaladas, platillos fuertes o repostería. De ahí la importancia de saber cómo comprar los mejores huevos para la elaboración de tus platillos.

La etiqueta que indica que el producto es aprobado por el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) significa que los huevos pasaron por un estricto proceso de inspección. Aun con ello, hay otros aspectos que debes tomar en cuenta:

1. Elige huevos refrigerados

Como una medida para reducir el riesgo de intoxicación alimentaria, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan comprar huevos en tiendas y proveedores que mantengan los huevos refrigerados.

Mantener los huevos en refrigeración, a 40°F o menos, ayuda a prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos como la salmonella.

2. Evita huevos con grietas

Abre la caja y verifica que la cáscara de los huevos no tenga roturas o grietas. Los huevos con grietas no son un alimento seguro, no solo porque los huevos pudieron haberse echado a perder, sino porque las bacterias dañinas pudieron llegar a su interior.

Los alimentos contaminados con salmonella o con otros microbios dañinos tienen una apariencia, un sabor y un olor normales.

3. Revisa la fecha del empaque

La fecha de empaque es obligatoria para todos los huevos aprobados por el USDA, esta es la fecha en la que fueron inspeccionados, limpiados y colocados en la caja.

Este código de tres dígitos indica la fecha de envasado, comenzando el 1 de enero como 001 y terminando el 31 de diciembre como 365.

Los huevos pudieron haber sido puestos unos días después de la fecha de empaque. La Universidad de Nebraska-Lincoln sugiere almacenar los huevos en el refrigerador durante cuatro o cinco semanas después de esta fecha.

El color no importa

De acuerdo con Cleveland Clinic, el color de tus huevos está determinado por el pigmento de la gallina que los pone y “no importa qué color de huevos, tienen los mismos beneficios nutricionales relativos”.

Si deseas comprar huevos que tengan una certificación de bienestar animal, Cleveland Clinic señala que es probable que esos huevos sean de mayor calidad de gallinas ponedoras criadas en pastos y/u orgánicas.

Las gallinas criadas en pastos pasan la mayor parte de su vida al aire libre en campos abiertos. Los huevos regulados por el Programa Orgánico Nacional del USDA, fueron puestos por aves que viven un estilo de vida al aire libre, y tienen una dieta sin pesticidas, fertilizantes o aditivos químicos.

