Univision hace histórico rating con los Latin AMAs 2023… Como te contamos en nuestro anterior artículo, imaginamos que serían los líderes en su horario en ‘Noche de Estrellas’ y la gala. Sin embargo, superaron todas las expectativas pasando los 5 millones, algo que no se había dado hasta el momento en la televisión hispana de Estados Unidos.

Desde que dieron la noticia que habían adquirido los Latin American Music Awards en el pasado Up Front, que hasta el momento habían sido de Telemundo, prometieron hacer historia… Se propusieron marcar la diferencia.

Angela Aguilar y David Bisbal en los Latin AMAs 2023. Foto: TelevisaUnivision

¿Cómo? Hicieron varios pre-shows ya sea de manera digital como Migbelis Castellanos, o en UniMas, con una de las presentadoras de la noche, Clarissa Molina. Transmitieron el premio, desde la alfombra hasta la gala, por Univision, UniMás y Galavisión… Las redes de la cadena y de Latin AMAS, y Uforia. De sus 4 shows, aseguraron que este sería totalmente diferente, y cumplieron.

¿Qué consiguieron? Bajo la conducción de Galilea Montijo, Clarissa Molina, Natti Natasha y Julián Gil, consiguieron tu atención, que apostaras a ellos y te quedaras. Algo que se ve claramente en el rating que ustedes, el público, decidieron darles, y ustedes, los volvieron no solo líderes, sino que los ayudaron a hacer algo histórico: superar los 5 millones de promedio del público en general, entre las tres cadenas. A continuación te compartimos los números según Nielsen, la medidora oficial del rating.

Julián Gil, Natti Natasha, Galilea Montijo y Clarissa Molina presentadores de los Latin AMAs 2023. Foto: TelevisaUnivision

–En la suma de las tres cadenas, llegó a 5,1 millones en el público en general que sintonizaron toda o parte de la transmisión en vivo de tres horas.

–Promedio 2,1 millones de espectadores en el público en general, 829 mil en el que va de 18 a 49 años, y 333 mil de 18 a 34 años.

-Superó la meta general de las redes sociales combinadas, 723 mil en un 15 % en el segmento clave de 18 a 49 años.

-No solo eso, los Latin AMAs posicionó a Univision como la cadena de transmisión número 1 y 2 en general durante toda la noche, superando a ABC, CBS, NBC, FOX y The CW entre las edades de 18 a 49 y 18 a 34, así como la cuarta cadena de transmisión más vista , por delante de FOX y The CW entre el público en general.

–Atrajo más televidentes de público en general (+22%), del segmento entre 18 a 49 años (+31%), y de 18 a 34 años (+40%) que la edición de 2022, que se transmitió el 21 de abril por Telemundo.

–Superó a toda la programación de horario estelar de Telemundo, comenzando con “La Casa de los Famosos 3” ( 383 mil en el público de 18 a 49 años, 1,1 millones en el público en general); “El Señor de los Cielos VIII” (480 mil en el segmento de 18 a 49 años, 1 millón en el público en general); y “Juego de Mentiras” (230 mil en las edades de 18 a 49, 635 mil en la general).

-Terminó como el programa número 1 en toda la televisión, independientemente del idioma, durante el horario estelar de los hispanos de Estados Unidos en todos los segmentos de edades, incluido el general.

Chiquis en los Latin AMAs 2023. Foto: TelevisaUnivision

–Latin AMAs 2023 se ubica entre los 5 programas de premiación más vistos en toda la televisión en la temporada actual 2022/2023 con los hispanos de Estados Unidos de todos los segmentos de edades.

–Fue el programa de TV más social de todo el día con 6 millones de interacciones totales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube… Casi el doble que en la edición 2022 de Telemundo, que hizo 3,6 millones. También fue mayor en comparación con las últimas ediciones de “Premio Lo Nuestro” (5,8 millones) y “Premios Juventud” (5,7 millones), mientras que menor en comparación con los “Premios Grammy Latinos” (10,2 millones).

¿Cuál fue el secreto para lograrlo? Como te contamos, bajo la cabeza de Ignacio Meyer, presidente de Univision, y experto en música y shows de este tipo, con la producción de Uji Fulgueira, Grizeida Román, y Ulises Chang, y un equipo de más de 1,200 profesionales consiguieron lo que se propusieron: marcar la diferencia con la versión que tenía Telemundo, y con la de sus otros 3 premios (Premio Lo Nuestro, Premios Juventud y Latin Grammy), devolviéndole a la música, a los músicos y al público el respeto de un hacer un buen espectáculo donde dejaron en claro que su frase ‘somos un movimiento’, si lo fue, de fusión, unión de culturas, géneros, generaciones e idiomas.

