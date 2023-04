Conoce el apartamento que Natalia Téllez no quisiera estar compartiendo con su pareja

La actriz y presentadora mexicana Natalia Téllez ha sido noticia recientemente por unas declaraciones que dio en su propio programa televisivo ‘Netas Divinas’.

Las presentadoras del programa estaban hablando sobre las relaciones sentimentales y lo que en momentos se hace para mantener esos vínculos. Durante la conversación Téllez planteó un pensamiento que ha tenido a lo largo de su vida: “Yo siempre he planteado tener mi pareja y no vivir en la misma casa”.

No niega que ame a su pareja actual, Antonio Zabala, pero considera que tener espacios separados como individuos ayuda a la que las relaciones no sean asfixiantes. También cuenta que su pareja no piensa como ella.

Al parecer, Téllez ha llegado a esta conclusión luego de ver la vida de otras parejas. Pone como ejemplo a su hermana y las discusiones que suele tener con su esposo.

Gracias a las redes sociales se sabe que Téllez vive en un apartamento de dos plantas, en Ciudad de México, con agradable vista a la zona y espacio suficiente para jugar con su hija Emilia.

La también actriz ha compartido principalmente fotos de la sala de estar, por lo que se ven los grandes ventanales de piso techo y las puertas corredizas que dan acceso a un gran balcón privado.

Toda la residencia parecer ser bastante moderna y lujosa, aunque en la decoración tiene un estilo muy particular que combina muchos colores, detalles más artesanales y plantas.

Téllez no quiere que su relación con Zabala se convierta en algo insostenible e incluso piensa en vivir lejos de él, pero también es cierto que la pareja suele disfrutar de otros espacios fuera del hogar.

En redes sociales también se puede ver que la familia de tres viaja y se hospeda en hoteles de lujo con todas las comodidades.

