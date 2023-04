Guillermo del Toro sorprende haciendo un cameo como criminal en la serie ‘Barry’

El cineasta mexicano Guillermo del Toro sorprendió al hacer un cameo este fin de semana en la exitosa comedia negra “Barry” de HBO.

El director ganador del Oscar hizo su aparición en el tercer episodio de la última y cuarta temporada de la serie, como un jefe del crimen llamado Toro. Ese nombre no es casualidad.

Según una entrevista en Deadline, el co-creador y actor principal de ‘Barry’, Bill Hader, en realidad inscribió a Del Toro en el programa una vez que el tapatío le dijo que le encantaría ser parte de él.

En la entrevista de Deadline, Hader habló sobre cómo el cineasta trajo su propio bastón para su personaje, así como la forma en la que bromeaba con Hader mientras dirigía.

La aparición de del Toro en ‘Barry’ puede ser un poco sorprendente, pero no es la primera vez que aparece en una comedia de televisión con guion. Ese honor fue para la cinta ‘It’s Always Sunny in Philadelphia’.

Del Toro trabajó con Charlie Day, de ‘It’s Always Sunny in Philadelphia’, en ‘Pacific Rim’ y, según una entrevista en CBR, del Toro le dijo a Day que era un gran admirador del programa y que le encantaría ser parte de él. A partir de ahí, Day escribió a Del Toro el papel de Pappy McPoyle, jefe del clan McPoyle. El jalisciense participó en dos episodios de este programa.

Las imágenes del nuevo episodio de ‘Barry’ muestran a Guillermo del Toro en un personaje elegante: lleva un saco color tinto, una camisa negra y un sombrero negro con una banda blanca. También sostiene un bastón.

El cameo del cineasta mexicano puede verse en HBO.

Sigue leyendo: