Lizzo “protestó” invitando a un grupo de drag queens a su concierto en Tennessee

La cantante Lizzo invitó a un grupo de drag queens a su concierto en Tennessee, Estados Unidos, a modo de protesta contra una ley en dicho estado que prohíbe los actos drag en público.

Durante un show llevado a cabo el viernes en la Arena Thompson-Boling en Knoxville, Tennessee, la intérprete de “About Damn Time” llenó el escenario con varias drag queens, entre las que destacaron Aquaria, Kandy Muse, Asia O’Hara y Vanessa Vanji, según informes de CBS.

THANK YOU TO THESE BEAUTIFUL DRAG QUEENS FOR SHOWING THEIR PRIDE IN TENNESSEE ♥️🧡💛💚💙💜🩵🤎 pic.twitter.com/wRe7cOpBvO — FOLLOW @YITTY (@lizzo) April 22, 2023

Esta acción fue traducida como una protesta de parte de la ganadora del Grammy contra una ley que restringe los espectáculos drag queen al ser considerados como no aptos para todo público. Thank u so much to @lizzo & her dancers & team for welcoming me + my sisters to uplift & support the incredible drag artists from Tennessee tonight for opening night in Knoxville, TN. We are so grateful to have a brave voice like hers to always speak up for what’s right ❤️🏳️‍🌈🏳️‍⚧️👑— Aquaria 🤌🏼 (@aquariaofficial) April 22, 2023

La ley fue frenada por un juez a finales de marzo, bajo el argumento de que estaba escrita de forma ambigua. Mientras tanto, grupos y colectivos, provenientes de la comunidad LGBTQ+ se han manifestado en contra del precepto, calificándolo de un atentado contra la libertad de expresión.

Sigue leyendo: