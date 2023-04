Salma Hayek presume tremendas curvas en minibikini amarillo a sus 56 años

Salma Hayek aprovechó para disfrutar de un momento de relajación y además quiso deleitar la pupila de los más de 23.5 millones de admiradores que la siguen en su cuenta oficial de Instagram.

Este lunes, la actriz mexicana compartió una serie fotografías en las que se dejó admirar nadando en el mar y presumiendo esas curvas de tentación que posee a sus 56 años, usando un minibikini color amarillo que arrebató suspiros.

“Cada vez que necesito sentirme renovada, me meto al mar 🌊 #oceanlife”, escribió al pie de la publicación que en pocas horas ha generado 1.3 millones de ‘me gusta’ y casi 11,000 comentarios.

“Sigues luciendo increíble después de todos estos años 🔥🔥”, “@salmahayek ya dinos qué pacto hiciste para verte tan espectacular😍🔥” y “No puedo creer que ella tenga 56 años y mantenga ese cuerpazo 🤯🔥💛”, son algunos de los elogios que le dejaron a la también productora.

Desliza para ver todas las fotos

Hace unas semanas, Salma Hayek ya había acaparado miradas durante la celebración de los BRIT Awards. En esa ocasión lo hizo con un ajustado vestido de cuero color negro de corte asimétrico con el que lució su bien formada figura y torneadas piernas. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Sigue leyendo: