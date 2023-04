Dominicano Francisco Lindor entre los 10 mejores deportistas de Nueva York ¿quiénes integran la lista?

La ciudad de Nueva York cuenta con 10 equipos deportivos distribuidos en 5 disciplinas, estas franquicias son: Brooklyn Nets y New York Knicks en baloncesto, Yankees y Mets en béisbol, New York Red Bull y New York City FC en soccer, Rangers e Islander en hockey sobre hielo y Giants y Jets en fútbol americano.

Cada uno de estas franquicias tiene a estrellas dentro de su plantilla, aunque algunos son más influyentes que otros. Recientemente GQ Sports elaboró un ranking llamado ¿quién es el rey de Nueva York? para revelar los mejores deportistas de la Gran Manzana y así quedó el top 10.

El décimo deportista más popular en Nueva York es Daniel Jones, mariscal de campo de los Giants que con solo 25 años guió a su equipo hasta la ronda divisional de la pasada temporada.

Daniel Jones / Getty Images

En el noveno puesto aparece el hockey con Igor Shesterkin de los Rangers, mientras que en la octava posición hace presencia Pete Alonso de los Mets quien está disputando su quinta temporada en el equipo de Queens.

En la séptima casilla figura el único latino de la lista; Francisco Lindor de los New York Mets quien es pieza fundamental del equipo y llegó en 2021 a Nueva York con un millonario contrato de $341 millones de dólares por 10 temporadas.

De sexto lugar Julius Randle de los Knicks aparece. Desde que llegó a Nueva York en 2019 ha promediado al menos 20 puntos por juego, 10 rebotes y 4 asistencias. Nivel superior a sus años en Los Ángeles Lakers y New Orleans Pelicans.

Entrando al top 5 se lleva este puesto Anthony Volpe, quien apenas debutó esta temporada con los Yankees y se está adueñando del campocorto en el Bronx con tan solo 21 años.

Anthony Volpe / Getty Images

Saquon Barkley es el cuarto mejor deportista de Nueva York según la lista, además el segundo de los Giants en integrarla. El joven de 26 años ganó con los Giants en 2018 el premio al Novato Ofensivo del año y esta temporada terminó tercero en las votaciones a Regreso del Año.

La medalla de bronce se la llevó Mikal Bridges de los Brooklyn Nets, quien llegó a la Gran Manzana a mitad de temporada y en apenas 27 partidos ya promedia 26 puntos.

El segundo lugar se ubica “El Juez” Aaron Judge quien batió el récord la pasada campaña de más cuadrangulares en una temporada con 62 y para este año renovó con los Yankees para hacerse de uno de los mejores contratos en la historia de las Grandes Ligas.

Y la corona al rey de Nueva York según el portal estadounidense se lo llevó Jalen Brunson, el base de los Knicks llegó esta temporada y ya demostró de que está hecho. Promedia 24 puntos y 6 asistencias por partidos y es parte fundamental del buen momento del quinteto neoyorquino.

