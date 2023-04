Venezolano Oswaldo Cabrera revela cuál es la posición que más le gusta defender con los Yankees de Nueva York

El beisbolista venezolano y una de las estrellas más llamativas de los Yankees de Nueva York en la temporada 2023 de las Grandes Ligas, Oswaldo Cabrera, se ha ganado el total respaldo del mánager Aaron Boone gracias a su impresionante capacidad con el guante al momento de defender cualquier posición del diamante de juego.

El criollo ha estado presente en casi todos los lugares del campo para brindar seguridad al momento de estar ausente cualquier otra figura del equipo. Sin embargo, Cabrera siempre forma parte del roster titular para cada uno de los encuentros que protagonizan los ‘Bombarderos del Bronx’.

Al utility venezolano sólo le restan colocarse en la receptoría, el jardín central y como lanzador para haber estado en cada uno de los puestos. En una reciente entrevista para MLB.com el jugador aseguró que muchos ven esto como algo negativo, pero él aseguró que disfruta mucho ser una pieza tan valiosa en cualquier punto que se le necesite.

“Me gusta todo. Me encanta saltar al terreno y buscar en qué posición estaré jugando ese día. Disfruto eso. Es divertido para mí defender una posición diferente todo el tiempo”, expresó.

“Creo que soy bueno en la intermedia, en la antesala. No he defendido el campo corto este año, pero sé que me siento bien en el infield. Al mismo tiempo, yo diría que el jardín derecho es la posición en la que más cómodo me siento”, agregó.

Oswaldo Cabrera también reveló los motivos de cómo fue aprendiendo tan rápido y de manera eficaz a defender los jardines durante la temporada pasada gracias al apoyo de varias figuras de peso dentro de la Major League Baseball (MLB).

“Estuve practicando en Doble-A, Triple-A y también en el receso de temporada del 2021. Estaba enfocado en poder estar listo para el momento en el que me necesitaran en las Mayores. Estaba con un par de muchachos que fueron como mentores para mí, como Ender Inciarte y Ryan LaMarre. Mi hermano (Eleardo) también es jardinero”, resaltó.

“Sólo trato de disfrutar en todo momento. Tengo la bendición de ser parte de los Yankees. Para mí, ya eso es una ventaja. Estoy tratando de disfrutar todo lo que pase”, concluyó el venezolano.

