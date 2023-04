El público reacciona a la victoria de Madison Anderson en ‘La Casa de los Famosos’

Madison Anderson se convirtió en la ganadora de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’. La boricua abandonó la casa que la acogió por más de tres meses con el maletín repleto de $200,000 dólares y con mucha emoción.

Ella llegó a la final de este programa de Telemundo en compañía de José Rodríguez, La Materialista, Pepe Gámez y Paty Navidad, quienes en ese mismo orden fueron abandonando la casa hasta conocerse a la ganadora de esta tercera edición.

Madison Anderson se une a Alicia Machado e Ivonne Montero como las tres ganadoras de ‘La Casa de los Famosos’ en todas sus ediciones. Por el momento las tres reinan soberanas, pues ningún hombre ha podido ser favorito hasta el punto de llevarse el dinero a casa.

En las redes sociales las reacciones no se hicieron esperar ni un segundo: miles de internautas están felices con el triunfo de Madison Anderson, pero otros televidentes no están de acuerdo con que la boricua haya sido la ganadora.

“Ganadora de DORMIR Y HACER ABSOLUTAMENTE NADA”, “Ganó quién debía ganar. Qué alegría que una persona de tan lindos valores y principios, gane un concurso tan visto”, “Hay que llorar mucho para ganar este reality”, “Viva Madison!!! Felicidades!!! Te lo mereces”, “Telemundo ganó una actriz para llorar y llorar y llorar”, “Pepe el verdadero ganador”, “Hay que hacerse la víctima para ganar este programa”, “Pepe merecía este premio más que nadie, eso fue fraude esto no es concurso de belleza”, “Siempre creí en Madison, supe que sería una buena ganadora” y “Te regalaron ese premio, tu no te ganaste dicho por ti, tu no ganas nada” son parte de las reacciones de lo internautas en una publicación hecha por Telemundo Realities, donde aparece la boricua posando con su medalla que la acredita como ganadora y su gran vestido rojo que eligió lucir en esta noche tan especial.

