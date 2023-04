Carlos Adyan es “Pepison”: describe lo de Pepe y Madison como una “telenovela turca” en LCDLF 3

Madison Anderson y Pepe Gámez no tienen ni idea de todo lo que se ha generado en torno a ellos en La Casa de los Famosos 3. Y es que hasta los más incrédulos han visto la gran química que hay a su alrededor. Los familiares de ambos habitantes también se muestran complacidos con la amistad que tienen y parecen estar dispuestos a apoyar cualquier decisión que éstos tomen.

Conductores de Telemundo como Carlos Adyan también se han rendido ante la telenovela que creó el público gracias al 27/4. Éste incluso dice que la trama que hemos visto con este par parece una telenovela turca porque se besan hasta el final.

Los fans de Pepison han adoptado al conductor de En Casa con Telemundo y La Mesa Caliente Edición Especial. A través de Twitter este conductor ha sido muy critico con el reality y parece ser que en efecto ha estado viendo el 24/7 tanto como los fans y de ahí sus intervenciones a favor de unos y no de otros.

¿Te está esperando o no te está esperando?

La pregunta del millón la lanzó ayer Pepe Gámez. El actor y Madison Anderson estaban en el baño cuando éste de la nada se acercó y le susurró esta pregunta: “¿Te está esperando o no te está esperando?”. Los fans de Pepison sintieron que su corazón se paralizó anoche. La respuesta de la boricua no ayudó para que el sueño continuara, ya que ésta o se puso nerviosa o no entendió.

Pepe ya no quiso continuar con la platica porque “La Jefa” podría amonestarlos, ya que no se permite secretearse en la casa, los micrófonos tienen que captar todas las conversaciones de los famosos de manera integra.

Por alguna razón, que no llegamos a entender, las fans de Pepe Gámez se ven más complacidas con la amistad que ha surgido entre el actor y la boricua que en la posibilidad de que éste se abra a una relación con Aleida Núñez una vez salga de la casa. El reality para la actriz ha sido complicado, porque aún cuando su público ha crecido, el rechazo hacía su imagen pública, por parte de otros teams es palpable.

