Estado de Washington prohíbe la venta de ‘armas de asalto’, incluido el AR-15

El gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, promulgó una ley que prohíbe la venta de “armas de asalto” este martes, en una medida que, según él, “mejorará la salud, la seguridad y la vida” de los residentes del estado.

Washington es ahora el décimo estado en prohibir la venta, fabricación y distribución del AR-15, uno de los rifles más populares de Estados Unidos.

“Hoy, estamos en el lado correcto de la historia al tomar medidas sobre la violencia armada para mejorar la salud, la seguridad y la vida de los habitantes de Washington. Sintonice en línea @TVWnews a las 10:30 am #Waleg”, tuiteó Inslee.

Today, we're standing on the right side of history by taking action on gun violence to improve the health, safety and lives of Washingtonians. Tune in online @TVWnews at 10:30 a.m. #Waleghttps://t.co/GvpLySN4Qw — Governor Jay Inslee (@GovInslee) April 25, 2023

La semana pasada, la Cámara de Representantes del Estado de Washington aprobó un proyecto de ley que prohibía la venta de “armas de asalto” con una votación de 56-42.

Después de que se aprobó el proyecto de ley, Inslee elogió la legislación y tuiteó: “WA no acepta ni aceptará la violencia armada como algo normal”. WA does not and will not accept gun violence as normal. Banning the sale of assault weapons, our bill to enact training requirements and a wait period, and the bill to improve accountability of manufacturers and retailers will save lives. #waleg https://t.co/6ceasI7JuL— Governor Jay Inslee (@GovInslee) April 19, 2023

“La prohibición de la venta de armas de asalto, nuestro proyecto de ley para promulgar requisitos de capacitación y un período de espera, y el proyecto de ley para mejorar la responsabilidad de los fabricantes y minoristas salvarán vidas. #waleg ”, agregó Inslee.

La legislación define “arma de asalto” como “cualquiera de las siguientes armas de fuego específicas, independientemente de qué compañía produjo y fabricó” el arma.

El proyecto de ley prohíbe la venta, fabricación e importación de las mencionadas “armas de asalto”. Cabe aclarar que se incluyeron excepciones en el proyecto de ley para las fuerzas del orden y el personal militar.

