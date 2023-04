Pepe Gámez está feliz y agradecido por su tercer lugar en ‘La Casa de los Famosos’

El tercer lugar de ‘La Casa de los Famosos’ lo ocupó Pepe Gámez, uno de los favoritos del público durante todos estos meses que las celebridades estuvieron dentro del reality show de Telemundo.

La noche final del programa terminó con Madison Anderson llevándose a casa los$200,000 dólares del premio en medio de mucha emoción. La boricua quedó dentro de la casa solo con Paty Navidad, quien terminó saliendo para que así la boricua se coronara como única ganadora.

Atrás también quedaron Pepe Gámez con su tercer lugar, La Materialista cupón el cuarto y José Rodríguez con el quinto puesto. Precisamente fue Gámez uno de los que habló desde la gala final. El mexicano expresó todo su agradecimiento al público fiel que lo acompañó durante todas estas semanas que estuvo dentro de ‘La Casa de los Famosos’.

“Aquí estamos recién salidos de ‘La Casa de los Famosos 3’. Me llevé el tercer lugar, estoy muy orgulloso, muy contento, fue algo hermoso, me siento bendecido, agradecido con todo el público. Fueron muchos nervios, ansiedad, tristeza, llantos… pasé de todo para ser honesto, pero me voy a llevar mi plaquita de tercer lugar, grandes amigos, grandes seres humanos, un aprendizaje impresionan y sobre todo ganas de conocer a todo el público que me salvó 5 veces”, dijo Pepe Gámez tras finalizar el programa de Telemundo y la celebración en el set.

¿Qué dicen los internautas?

Los internautas que por semanas y semanas apoyaron a Pepe Gámez se volcaron en las redes sociales a expresarle su apoyo al actor mexicano. Los televidentes dicen que él mereció ganar en lugar de Madison Anderson.

“Estoy contenta que ganó Madison pero tú también podías ganar. Ayudaste a Madison”, “Pepe te queremos fuiste muy auténtico”, “Pepe tu eras el ganador o mínimo el 2do lugar, la gardenia te llevo hasta el 3ro”, “Pepe tu merecías ganar”, “Bello Pepe merecías estar de mano con Madison y que se dieran un beso cuando anunciaran el ganador”, “Debió de ganar Pepe” y “Pepe ibas a ser el primer hombre en ganar esa casa, mi apoyo fue para ti siempre de igual manera estoy feliz que ganó Madison” son algunos de esos mensajes que dejaron.

