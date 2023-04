Yuliett Torres presume sus encantos con un colorido trikini de hilo

Yuliett Torres es una mujer sensual que además es considerada por algunos de sus fans como la Kim Kardashian mexicana. La modelo sabe eso a la perfección y por lo mismo suele publicar provocativo contenido en su cuenta de Instagram.

Recientemente, la influencer publicó una sesión fotográfica en la que no tuvo reparo para presumir sus voluptuosos encantos usando un colorido trikini tipo hilo dental que de inmediato puso a tirar baba a sus 10.3 millones de seguidores.

“No hagas caso a las edades… ☝🏻😉”, es el epígrafe que utilizó en las postales que en solo cuatro horas han recaudado más de 47,700 corazones rojos y casi 800 comentarios.

“Pura belleza como siempre 👏👏”, “Eres la musa que alegra mis días @yuliett.torres me encantas preciosa 😍😍” y “Eres una mujer hermosa y sensual con una carita bella y un cuerpo escultural ❤️😍🔥”, son algunos de los piropos que le enviaron.

Desliza para ver todas las fotos

Previamente, Yuliett Torres ya había robado miradas a través de seis imágenes en las que modela enfundada con botas altas de cuero, diminuto top y un ajustado shortcito cachetero. Look que definitivamente hizo resaltar esas curvas que enamoran a propios y extraños. View this post on Instagram A post shared by Yuliett Torres (@yuliett.torres)

