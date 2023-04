El primogénito de Joan Sebastian no quiere que el hijo de su hermano, Julián Figueroa, viva en Monterrey

Luego de que Maribel Guardia comentara hace unos días que espera que su nuera Imelda Tuñón pueda rehacer su vida tras la muerte de Julián Figueroa, al parecer a José Manuel Figueroa no le agrada la idea.

En un breve encuentro con la prensa, el primogénito de Joan Sebastian expresó otra vez sus intenciones de convivir con el pequeño José Julián, por lo que espera que la viuda de su hermano no cambie de lugar de residencia.

“Ojalá no se lleve Imelda a Monterrey al niño, de verdad espero lo dejen aquí. Yo no he platicado nada de eso, son temas muy delicados y creo que no los debería estar ni estar mencionando, pero por supuesto que mis intenciones son buscar más al niño y jalarle las orejas“, dijo José Manuel.

Cabe resaltar que el cantante ya había dicho que quería convivir más con su sobrino y enseñarle muchas de las cosas que le inculcó el fallecido “Rey Del Jaripeo”; sin embargo, destacó que esperará a que Maribel Guardia e Imelda Tuñón se lo permitan.

“Los regaños de mi papá eran poesía”

A siete años de la muerte de Joan Sebastian, José Manuel Figueroa no olvida todas las experiencias que vivió al lado de su famoso padre, incluyendo aquellas en que el cantante le llamaba la atención.

En su participación en el programa “Pinky Promise”, el cantautor señaló que el fallecido “Rey Del Jaripeo” siempre procuraba tener un lenguaje sumamente propio, incluso a la hora de regañarlo, por lo que esto lo dejó marcado para toda la vida.

“Me daba unos regaños hermosos, regañaba con poesía. Regañaba tan bonito, pero tan fuerte a la vez, que sus palabras se te quedaban rebotando en el pensamiento y en el corazón. Yo tendía a mentirle y un día me cachó y me dio una buena reprimenda que al día de hoy la recuerdo con mucho amor“, dijo José Manuel.

Para finalizar, el intérprete de “Quiero Y Necesito” respondió qué era lo mejor y lo peor de que “El Poeta Del Pueblo” fuera su padre, señalando que no le gustaba vivir bajo su sombra y tener que ser recordado como “el hijo de Joan Sebastian” y confesando que, con el paso de los años, esto mismo era motivo de orgullo para él.

