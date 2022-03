Farina Chaparro, ex de José Manuel Figueroa, sorprende a sus fans tras recibir saludo de “el estafador de Tinder”

Farina Chaparro dejó boquiabiertos a sus seguidores luego de subir un video a su cuenta de Instagram donde “El Estafador de Tinder“, Simon Leviev, le manda un saludo personalizado.

La ex pareja de José Manuel Figueroa parece que estuvo en contacto con el famoso embustero, pues en el clip él menciona el nombre de la modelo.

“Hola, Farina, acá Simon Leviev. Te amo, gracias por ayudarme…”, dice.

La cosa no para ahí, pues el israelí agrega que deben estar juntos, pues tienen los mismos enemigos y sus vidas podrían estar en riesgo, mismo argumento que él usaba con sus víctimas para sacarles dinero.

“Sabes, nosotros tenemos los mismos enemigos que tratarán de matarnos, así que cuídate mucho, bebé.

“Gracias por mandarme la American Express Black. Te amo, espero verte pronto, te mando muchos besos y cuídate“, termina diciendo Simon.

Al parecer, Chaparro compró un saludo personalizado del estafador, quien tras la salida de su documental de Netflix se ha dedicado a explotar su fama vendiendo hasta cursos.

Farina Chaparro y José Manuel no terminaron su relación de la mejor manera, pues ella aseguró que el cantante la humillaba y golpeaba. View this post on Instagram A post shared by Farina Chaparro (@farinachaparro)

