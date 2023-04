La inteligencia artificial Chat GPT arma un once histórico de los Mundiales y dejó afuera a varios cracks

La tecnología llegó para quedarse y el fútbol no es la excepción. No solo en la cancha sino ahora también en el análisis y es que la propia inteligencia artificial Chat GPT publicó en su web un once histórico de los Mundiales, con los jugadores más destacados de este torneo. Este es el equipo que armó, aunque varios cracks se quedaron fuera de la formación.

Arquero – Lev Yashin

El mitico guardameta ruso figura en el arco y es que la “Araña Negra” es considerado el mejor arquero de la historia, único en ganar un Balón de Oro y además disputó 4 Mundiales.

Defensas centrales – Bobby Moore y Franz Beckenbauer

Tanto Moore como Beckenbauer alzaron la Copa del Mundo con sus países, Inglaterra y Alemania respectivamente. El alemán además es conocido por marcar un antes y un después en la forma de defender en el fútbol.

Laterales – Cafú y Paolo Maldini

En el lateral derecho no hay nada que discutir, sin duda Cafú es de los mejores en la historia en su posición y además ganó dos Mundiales en 1994 y 2002. En la otra banda la IA colocó al italiano Maldini, que a pesar de no haber ganado nunca una Copa del Mundo es de los mejores en el lateral izquierdo.

Mediocampista – Michel Platini y Zinedine Zidane

La primera dupla de mediocampistas es francesa, por un lado Platini que tampoco ganó nunca un Mundial aparece en el once armado por Chat GPT. Mientras que Zidane sin duda es un fijo en este equipo pues fue clave para el título de Francia en 1998.

Mediocampista – Diego Maradona y Johan Cruyff

Más adelantados en el mediocampo aparecen el argentino Diego Armando Maradona, quien ha hecho uno de los mejores Mundiales de la historia levantando la Copa en 1986 y por otro lado Johan Cruyff que a pesar de no ganar nunca un Mundial, es considerado de igual manera de los mejores en su posición.

Delanteros – Pelé y Gerd Muller

Hablar de Mundiales es hablar de Pelé, el brasileño alzó tres veces la copa algo difícil de superar, mientras que Muller fue campeón con Alemania en 1974 y es uno de los máximos goleadores históricos de la competencia.

Brasil celebrando la Copa del Mundo en Corea y Japón 2002 /Getty Images

¿Quiénes faltan?

La inteligencia artificial está lejos de ser perfecta y posiblemente dejó fuera de este once a varios cracks que ameritan estar si se habla de la Copa del Mundo. La ausencia más notoria es la de Ronaldo Nazario, quien hasta el sol de hoy sigue siendo el máximo anotador en la historia de los Mundiales y levantó el trofeo en 2 ocasiones.

En el medio campo quizás Platini pudo ser sustituido por Xavi o Iniesta, quienes ganaron el Mundial con España siendo figuras. Al igual que Lionel Messi que recientemente ganó la Copa del Mundo con Argentina en una actuación extraordinaria.

