Paulo Dyabala le reveló a Cristiano Ronaldo que lo odiaba antes de jugar juntos en la Juventus

El futbolista y actual figura de la Roma de Italia, Paulo Dybala, se ha convertido en una de las figuras más importantes del fútbol mundial luego de su exitoso paso por la Juventus de Turín, equipo con el que alzó una enorme cantidad de títulos. Sin embargo, recientemente reveló que odiaba mucho a Cristiano Ronaldo antes de conocerlo.

Durante una reciente entrevista para DAZN, Dybala detalló que siempre tuvo como modelo a seguir al astro Lionel Messi y que la rivalidad que existía entre ambos jugadores por formar parte del FC Barcelona y del Real Madrid lo hizo tomar un fuerte odio contra la estrella portuguesa. A pesar de esto, el argentino detalló que todo cambió luego de conocerlo.

“En Argentina se siente profundamente la rivalidad entre Messi y Cristiano, obviamente de niño siempre he estado del lado de Messi“, resaltó el atacante.

Durante esta conversación recordó un momento que vivió tras la llegada de Cristiano a la Juventus en el arranque de la temporada 2017-18. Durante uno de los encuentros que tuvieron Dybala le confesó la rabia que le tenía de pequeño, algo que le pareció bastante divertido al lusitano.

“Una vez íbamos a jugar un partido, yo estaba en la parte trasera del avión y él estaba sentado en la parte delantera. En un momento del vuelo se me acercó para hablar de futbol y muchas cosas más, hablamos de nuestra vida en general y en un momento le dije ‘prácticamente te odiaba de niño’. Nos reíamos de esto y siempre hemos tenido una buena relación entre nosotros, un buen diálogo”, aseguró.

Para finalizar, Dybala sostuvo que después de este encuentro empezó a ver a su nuevo compañero de forma diferente y llegaron a ser muy buenos amigos.

“Fueron tres buenos años con Cristiano, el equipo era muy fuerte y él nos dio algo más. A nivel personal me sorprendió para bien. Como persona es un excelente tipo, muy sociable, muy amigable dentro y fuera del vestuario. Siempre dispuesto para hablar y para escuchar también. Eso me sorprendió, siendo una figura tan importante, muchas veces no son así”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Sigue la disputa: Figura de Rayados de Monterrey manda duro mensaje a los árbitros de la Liga MX

–Presidente del Al-Nassr sorprende a Cristiano Ronaldo y asegura que su fichaje fue “una estafa”

–Un influencer argentino inició una colecta para ayudar a Independiente de Avellaneda a pagar una deuda de $22.8 millones de dólares