La Adictiva y Joan Sebastian unen sus voces en el tema “No Me Beses”

La Adictiva y Joan Sebastian unen sus voces para una colaboración única.

“No me Beses”, es el título del tema inédito, escrito por el “Poeta del Pueblo” antes de morir en 2015, incluso la grabó, por eso la banda sinaloense pudo retomarla y hacer este dueto.

Fue durante un año que el grupo trabajó para hacer la grabación y unir las voces de Jerry, Isaac y Memo a la de Joan.

“Me siento muy emocionado que hayan tomado en cuanta a La Adictiva para formar parte de esta gran experiencia que es compuesta por el maestro Joan Sebastian, que es una canción inédita”.

“Cuando yo empecé a tocar la guitarra, lo hice con una canción de Joan Sebastian, que se llama “Eso y Más”, esta es de las primeras que yo canté ante la gente tocando la guitarra. En esos momentos tienes sueños, ideas que parecen imposibles y crees que son imposibles, pero cuando pasan estas cosas, te das cuenta que nada es imposible”, menciona Memo Garza, vocalista del grupo, en un video que postearon en Instagram.

El clip de la canción fue grabado en la Ciudad de México por la empresa 11:11 Studios, y la sorpresa es que Marcelia Figueroa, hija de Sebastian, es la protagonista del clip. View this post on Instagram A post shared by La Adictiva (@adictivaoficial)

