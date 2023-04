Shakira y Bizarrap intercambian mensajes en Instagram: todo gracias al éxito de la canción contra Gerard Piqué

Bizarrap tuvo sus primeras 3 presentaciones como artista ante una multitud de personas durante 4 noches en el Hipódromo de Palermo, en Argentina. El productor argentino finalmente saldó la deuda que tenía con ese público de su tierra natal que lo ha llevado ha acompañado durante su camino al estrellato.

Esas 3 noches el público disfrutó de momentos inolvidables, pues la puesta en escena fue digna de un evento de esta magnitud. El productor tras sus presentaciones, las primeras de muchas, recibió un mensaje por parte de Shakira, la colombiana con la que grabó la sesión 53 y que ha sido un éxito mundial por los fuertes mensajes que ella envió a Gerard Piqué y Clara Chía Martí.

La artista mundialmente conocida compartió el video del momento en el que Bizarrap pone la sesión 53 ante las 20.000 personas que estaban en el recinto. La energía y el público cantando a toda voz las frases de Shakira fue sin dudas importante y mágico para la colombiana.

“This is crazyyyy! Congrats! so happy for you @bizarrap”, le dijo Shakira.

La respuesta del argentino no tardó en llegar. Rápidamente él contestó con un mensaje repleto de cariño y respeto. “cómo te quieroo Shak!! muchas gracias, qué genia q sos. Espero que sea el primero de varios”, le dijo él.

Shakira y Bizarrap presentaron por primera vez juntos este tema cuando visitaron el The Tonight Show con Jimmy Fallon hace un par de semanas. Allí cautivaron al mundo con su puesta en escena, en la que con mucho guiño al tema la colombiana lució un reloj Rolex para acompañar su atuendo negro de transparencias y látex.

El accesorio lo mostró justo en la parte donde canta ‘cambiaste Rolex por un Casio’, una de las frases que más impacto ha tenido de la sesión 53.

