Shakira llevó un Rolex puesto para cantar con Bizarrap en “The Tonight Show” con Jimmy Fallon

La sorprendente visita de Shakira a Estados Unidos tuvo una misión importante: presentar por primera vez un performance de la sesión 53 junto a Bizarrap y lo hizo nada más y nada menos que en “The Tonight Show” con Jimmy Fallon.

La cantante colombiana deslumbró desde el popular show en compañía del productor argentino y entonó esta canción dedicada a su ex pareja Gerard Pique y Clara Chía Martí luciendo un imponente atuendo negro y pantalones de látex.

Sin embargo, los pequeños detalles llamaron la atención: la colombiana usó un reloj Rolex para su presentación. “Cambiaste un Rolex por un Casio”, es parte de lo que dice la intérprete en ese famoso tema que se convirtió en un himno femenino que dejó importantes e inolvidables frases como ‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Los seguidores de la artista se dieron cuenta de este detalle y lo celebraron en redes sociales con mucha emoción, pues les pareció un total acierto que decidiera lucir este accesorio en esa noche tan especial.

La canción con la que Shakira se desahogó por su fallida relación con Gerard Pique que terminó a raíz de una infidelidad del futbolista español ha roto varios récords mundiales.

La colombiana y Bizarrap han sido reconocidos por Récord Guinness con varias distinciones. El ente mundial afirmó que esta canción ha logrado lo que ningún otro tema en español ha conseguido.

“BZRP Music Sessions Vol. 53″ fue lanzado en YouTube el 12 de enero y muy rápidamente dejó su marca en la historia”, dijeron. Estos son los récords que consiguió la canción:

Esta canción se convirtió en el tema latino con más vistas en Youtube en 24 horas con 63,000,000.

También alcanzó el récord de la canción latina que más rápido consiguió los 100 millones de visitas en Youtube.

En 24 horas consiguieron 14,393,342 millones de reproducciones en Spotify.

En una semana conquistaron Spotify con 80.646.962, siendo la canción en español más reproducida en esa plataforma en una semana.

Los 4 récord Guinness fueron entregados a los artistas durante su visita a “The Tonight Show” con Jimmy Fallon. View this post on Instagram A post shared by Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

Sigue leyendo: