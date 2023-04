Anuel AA compartió tiernas fotos de su hija Gianella tras reconocer su paternidad

El cantante Anuel AA vuelve a ocupar los titulares de la prensa nacional e internacional, luego de haber ofrecido una entrevista donde habla del reconocimiento de Gianella quien es su segunda hija, pero al inicio no habría querido aceptar de manera pública.

El intérprete de ‘Ley Seca’ el pasado viernes compartió algunas fotos en la red social de la camarita, publicación que aprovechó para que sus más de 32 millones de seguidores vieran el momento que vivió con la pequeña. Además, Pablo, quien es su hijo, también estuvo junto a ellos pasando un día completamente diferente.

“HOY EMPIEZA LA GIRA PUÑETA (ORLANDO, PR), MAÑANA (MIAMI) Y EL DOMINGO (FORT MYERS) 😏😏😏😏 SOLDOUT ❤️‍🔥 GRACIAS A TODO EL MUNDO COMPRANDO TICKETS PA’ VENIR A VERME…”, fue el mensaje que acompañó las postales compartidas.

“Hoy mismo estuve con la niña, con Gianella… Me encantó, me robó el corzón, igual que Cattleya. Por Cattleya fue que yo… yo vi a Cattleya también y dije ‘wooow qué yo estoy haciendo, yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida’. No era que yo no quería ver a la nena, estaban pasando muchas cosas que ¡uy! Dios es demasiado bueno y la conocí. Cuando vi a Cattleya que nació ahí mismo, al instante que la vi dije: ‘Tengo que ir a ver a Gianella ya’ y ahí fue”, dijo el reguetonero en una entrevista ofrecida a Molusco.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre el contenido que él subió recientemente y muchos quedaron encantados con las imágenes, debido a que sus tres hijos aparecen en las postales.

“Nunca es tarde para enfrentar la realidad y caminar de la mano de Dios”, “Gianella, Cattleya y Pablito”, “Gianella es hermosísima, que Dios la bendiga”, “Ayer estuve viendo la entrevista y me encantó lo mucho que has madurado. Ahora te sentirás mejor contigo mismo”, “Hijos no amarran hombres, te amo Anuel, Real hasta la muerte”, “Me muero de amor, es igual a él”, “Un hombre de verdad que se hace cargo de su paternidad y responsabilidades”, “Me encanta la nueva versión de Anuel, más humano y corrigiendo sus errores”, “Qué belleza”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

