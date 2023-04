Anuel AA confiesa que ya conoció a Gianella, su hija con Melissa Vallecilla

Anuel AA hizo una confesión mientras conversaba con Soy Molusco. El cantante de música urbana ya conoció a Gianella, la pequeña bebé que tiene con Melissa Vallecilla y que reconoció hace tan solo pocas semanas.

El cantante boricua precisó que ha estado pasando tiempo con su familia y que Gianella, al conocerla, le robó el corazón. Él narró la historia de lo que sucedió cuando quiso conocer a esta bebé que por mucho tiempo se rumoró que era su hija, hasta que él lo admitió finalmente para cesar los rumores.

“Hoy mismo estuve con la niña, con Gianella… Me encantó, me robó el corazón, igual que Cattleya. Por Cattleya fue que yo… yo vi a Cattleya también y dije ‘wow qué yo estoy haciendo, yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida’. No era que yo no quería ver a la nena, estaban pasando muchas cosas que ¡uy!. Dios es demasiado de bueno y la conocí.. Cuando vi a Cattleya que nació ahí mismo al instante que la vi dije ‘tengo que ir a ver a Gianella ya’ y ahí fue…”, dijo Anuel AA en la conversación con el entrevistador boricua.

Molusco le preguntó a Anuel AA que si la pequeña Cattleya se parece a él y con mucha emoción el artista boricua confesó que sí, que la pequeña se parece mucho a él, pero también a Cattleya y a su hijo Pablo, hermano mayor de ambas bebés. “Se parecen todos a mí cuando nací… Yo me río porque son bien igualitos… Salieron igualitos”, dijo el cantante de ‘Más rica que ayer’.

La confirmación

A principios del mes de abril fue que Anuel AA confesó publicamente que Gianella sí es su hija. Lo hizo a traves de una publicación en su cuenta de Instagram, donde aparece junto a su hijo Pablo.

“No puedo, ni dejaré ninguna hija abandonada NUNCAAAAAA, NO IMPORTAN LAS CIRCUNSTANCIAS DE CÓMO PASO TODO… MI CORAZÓN NO ME DA LA OPCIÓN DE ABANDONAR Y NO AMAR UNA HIJA. ES MI HIJAAAA Y LA AMO SIN HABERLA VISTO AUN, MÁS AÚN DESDE QUE VI A CATTA POR PRIMERA VEZ, ESE AMOR QUE CONOCÍ CON CATTLEYA ME ABRIÓ LOS OJOS A QUE TENÍA QUE ESTAR PRESENTE PARA MI OTRA HIJA”, escribió Anuel AA, poco tiempo después del nacimiento de Cattleya, la hija que tiene con Yailin ‘la más viral’.

