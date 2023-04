Christian Nodal y Cazzu fueron vistos en una joyería y encienden los rumores de boda

El cantante Christian Nodal y Cazzu fueron vistos visitando una joyería ubicada en Guadalajara, México. A su vez, el rostro de felicidad de la argentina llamó la atención de los seguidores de las diversas redes sociales, y desde la filtración del video muchos comenzaron a decir que podría tratarse de un presunto anillo de compromiso.

Nodal tiene un año de haber finalizado su relación sentimental con Belinda. Desde ese momento, ambas personalidades del mundo del entretenimiento se han visto envueltos en diversos escándalos y el mexicano acaparó los titulares de la prensa cuando comenzó a salir con Cazzu y en pocos meses anunciaron que están esperando la llegada de su primer bebé.

“@nodal y @cazzu podrían formalizar su romance, fueron captados en una joyería en Guadalajara. ¿Será que es anillo de compromiso?”, fue el mensaje que acompañó la publicación compartida en la red social Instagram de ‘Despierta América’.

Recordemos que el intérprete del regional mexicano le llegó a pedir matrimonio a la española y ella en aquel entonces aceptó. Sin embargo, los fanáticos ahora piensan que él nuevamente hará la misma solicitud a quien se convertirá en la madre de su primer hijo.

Los internautas se tomaron el tiempo de opinar sobre las imágenes que vieron y muchos se terminaron pronunciando de manera negativa, y es que creen que sería una relación que no tiene mucho futuro ni con matrimonio.

“La cara de ella de felicidad me encanta”, “Si no fueran famosos les mandarían la seguridad”, “Pienso que Nodal todo lo está haciendo por capricho y darle un merecido a Belinda”, “Para qué se casa si muy pronto se dejan”, “¿Realmente está enamorado de ella? Porque de Belinda estaba enamoradísimo o será que los artistas tienen un corazón diferente al nuestro”, “Ese video se ve más mandado a hacer por ellos”, “No es hate, pero al rato se separan y le va a pedir hasta lo que no le dio”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Cazzu hace un sensual baile encima de Christian Nodal y les llueven comentarios negativos

· Cazzu muestra su avanzado estado de gestación mientras Christian Nodal la abraza

· Christian Nodal hizo su debut como comentarista deportivo y le piden que se dedique a cantar