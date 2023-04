Adolescentes no podrán entrar solos en famoso centro comercial de NJ para evitar disturbios

El Westfield Garden State Plaza Mall, el segundo centro comercial más grande de Nueva Jersey, estableció que ahora en adelante cualquier persona menor de 17 años debe estar acompañada por alguien mayor de 21 años para ingresar al centro comercial, los días viernes y sábados después de la 5:00 pm.

De acuerdo con la gerencia de la plaza comercial, esto es consecuencia de varios informes de comportamiento perturbador y peleas dentro del centro comercial los fines de semana. El centro comercial afirma que los guardias de seguridad estarán estacionados en todas las entradas del centro comercial y verificarán las identificaciones.

Por lo que los menores de 18 años que estén dentro del centro comercial pero que no tengan un adulto mayor de 21 que los supervise deben irse de las instalaciones a partir de las 5:00 pm. Además los adolescentes sin identificación también tendrán que irse del lugar.

Además los adultos solo podrán supervisar a cuatro niños y adolescentes a la vez. La nueva política no se aplica al Teatro AMC sino al centro comercial y sus áreas comunes. Según una nota publicada por Fox News 5 the Garden State Plaza no dice cuánto será el plazo de esta nuevas nueva normativa, solo que está sujeto a cambios, tal vez si todos se comportan de la mejor manera.

