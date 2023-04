Gobernador de Montana firma leyes para prohibir terapias de cambio de género para jóvenes trans

Greg Gianforte, gobernador republicano de Montana, firmó este viernes una ley para prohibir las terapias de cambio de género para los jóvenes trans, lo que incluye la restricción de tratamientos de transición hormonal y de cirugías para personas transgénero de menos de 18 años de edad.

Esta ley es similar a las normativas adoptadas por al menos una docena de estados en EE.UU. durante 2023, de acuerdo con un reportaje de The New York Times.

La normativa provocó una polémica entre la Casa de Representantes y el oficial electo Zoeey Zephyr, uno de los pocos legisladores trans que hay en Estados Unidos.

Zephyr, por su parte, afirmó que la ley afectaría negativamente a la población trans en el estado. “Es claramente una política anti-trans que no se alinea con los valores de Montana”, dijo en una entrevista ofrecida a The New York Times.

Ante la normativa, el hijo del gobernador de Montana, David Gianforte, expresó su rechazo. David Gianforte se identifica como no-binario, y le pidió públicamente a su padre que rechazara la ley, a la cual calificó de inmoral e injusta.

La oficina del gobernador Gianforte emitió un comunicado en el que se indicó que el mandatario estatal “está comprometido para proteger a los niños de Montana de los tratamientos médicos invasivos, los cuales pueden alterar permanentemente su salud, así como sus cuerpos en desarrollo“. Esto fue informado por Kaitlin Price, vocera del gobernador, en un correo reseñado por The New York Times.

De acuerdo con NPR, la firma de las leyes ha generado una gran cantidad de reacciones.

Por ejemplo, el Capítulo de Montana de la Academia Americana de Pediatras dijo que la ley “es una medida que quita una decisión importante que debería ser tomada por las familias y médicos (de los afectados) para ponerlas en manos de los políticos“.

Organizaciones como Lambda Legal, la Unión Americana de Libertades Civiles y otras asociaciones han indicado que apelarán a la ley en las cortes estadounidenses, así lo informó NPR.

La ley entrará en vigencia a partir del próximo 1 de octubre de 2023.

