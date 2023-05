Maestra hispana de preescolar es arrestada por asesinato de una persona durante una siesta en California

Una maestra de preescolar que trabajaba en un campus de la Universidad de Stanford fue arrestada junto a un amigo por el asesinato de una persona esta semana.

La mujer identificada como Diana Ornelas, de 22 años, residente de Santa Cruz, fue arrestada el miércoles junto con su amigo Dennis Novoa, de 27.

Ambos fueron acusados de dispararle fatalmente a Oliver Waterfall, de 24 años, en el condado de Santa Cruz el 11 de abril, cuyo cuerpo fue hallado en la ladera cerca de una autopista.

A través de un comunicado, las autoridades dijeron que creían que el motivo era de “naturaleza personal”, informó Fox News.

Ornelas era maestra en un Centro Infantil de la Comunidad de Stanford, un centro de cuidado infantil en el campus.

Entretanto, un portavoz de la Universidad de Stanford precisó que Ornelas fue arresta a la hora de la siesta.

“El arresto ocurrió a la hora de la siesta y fuera del perímetro del campus de CCSC. Los niños no estaban presentes cuando esto ocurrió y no interrumpió las operaciones”, apuntó el portavoz universitario al medio estudiantil The Stanford Daily.

El departamento del alguacil apuntó que los dos arrestos ocurrieron tras semanas de investigación y entrevistas.

“Durante las últimas dos semanas, los detectives han estado realizando entrevistas y revisando imágenes de vigilancia relacionadas con el caso”, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Cruz en un comunicado.

Ambos sospechosos fueron encarcelados sin derecho a fianza, de acuerdo con FOX 2 San Francisco.

Actualmente, la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Cruz está investigando el caso, mientras que recomendaron a cualquier ciudadano con información relacionada con el incidente llamar al 831-454-7702.

